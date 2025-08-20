Юрист Екатерина Гордон назвала развод Дибровых "милым публичным спектаклем"

Адвокат Александр Добровинский подтвердил развод телеведущего Дмитрия Диброва с супругой Полиной. Юрист уточнил, что пара не планирует устраивать разбирательства по вопросам имущества и детей. Подробнее о новостях вокруг звездной семьи – в материале Москвы 24.
"Все вопросы урегулированы"
Телеведущий Дмитрий Дибров разводится со своей супругой Полиной спустя 16 лет брака. Об этом 20 августа сообщил в своем телеграм-канале адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы журналиста.
По его словам, инициатором развода стала Полина, при этом Дмитрий согласен расторгнуть брак. Добровинский также уточнил, что между супругами нет никаких разногласий, в том числе по поводу воспитания троих совместных сыновей.
Добровинский сопроводил пост фотографией, на которой запечатлены улыбающиеся участники процесса: сами супруги и их адвокаты.
По данным СМИ, причиной разлада якобы стал уход Полины к новому избраннику и другу семьи, бизнесмену Роману Товстику (сам предприниматель сейчас также разводится со своей женой, с которой у него шестеро детей). Адвокат Елены Товстик, Екатерина Гордон, отреагировала на пост Добровинского. Она назвала бракоразводный процесс Дибровых "милым публичным спектаклем", добавив, что Полина живет в доме, купленном за счет Товстиков, с двумя детьми Елены.
"Красивый такой развод. Человек, который не совсем адвокат, фотографируется с не совсем честной женщиной, живущей с не совсем ее детьми", – написала Екатерина.
Сама звездная пара при этом не устраивает публичных скандалов, а наоборот, демонстрирует идиллию в отношениях на фоне разлада. 12 августа Дибров провел стрим на тему, посвященную женским изменам. В это время в кадре появилась Полина, которая принесла супругу чай. Дибров представил жену зрителям и поблагодарил за заботу.
В свою очередь Полина тоже воздерживается от открытых комментариев на тему развода и публикует в соцсетях отпускной контент, пейзажи Ростова-на-Дону, а также активно продвигает свой женский клуб.
"Почему молчишь? Где комментарии? А что именно комментировать? Сесть в грязь, разведенную не мной, и шлепать ладошками? Ни за что, ровно как и помирать..." – написала Полина в своем блоге 19 августа.
Драка из-за имплантов?
В семье предполагаемого любовника Полины не все так спокойно. 18 августа Super.ru сообщило, что между Романом и Еленой случился серьезный конфликт. Источник издания передал, что женщина устроила истерику, накинулась на мужа и сильно толкнула его. При этом Товстик якобы неудачно упал и сломал ногу в двух местах. В публикации также отмечалось: Елена была в ярости из-за того, что Роман отобрал у нее детей. При этом инсайдер уточнил, что наследники сами попросили отца забрать их, "потому что боятся собственную мать".
Однако, по данным Starhit, ссора произошла из-за того, что предприниматель отказался оплатить жене операцию по замене грудных имплантов: ее стоимость составляет 5 миллионов рублей. В свою очередь, адвокат Екатерина Гордон прокомментировала произошедшее в своем телеграм-канале: она заявила, что Роман без предупреждения приехал в дом бывшей жены, чтобы забрать вещи и детей.
Супруга звездного хирурга Тимура Хайдарова, Светлана Сильваши, тоже не осталась в стороне и в соцсетях поддержала Елену. Она заявила, что Роман организовал травлю жены, но на деле многодетной матери необходима операция, ведь речь идет о разрыве импланта. Сильваши объяснила, что Елена обратилась в их клинику, где после обследований и обнаружили серьезную проблему.
"Роман, к сожалению, за все это время не дал жене денег на операцию. Мы в клинике сделаем ее бесплатно. Роман, не волнуйтесь!" – отметила Светлана.
Дружили семьями
О разладе в семье Дибровых стало известно в конце июля. СМИ сообщили, что Полина и Дмитрий находятся на грани развода из-за измены супруги телеведущего. Инсайдеры передавали, что Дибров якобы тяжело переживал разрыв и даже предполагал, что жена ему неверна, но не думал, что все так серьезно.
По информации СМИ, Полина Диброва начала отношения с сооснователем сетевой корпорации с миллиардными оборотами Романом Товстиком. Сам бизнесмен сообщил в соцсетях, что разводится с супругой Еленой после 19 лет брака. А женщина после этого стала публиковать в личном блоге посты, обвиняя мужа в предательстве.
Согласно публикациям Елены в социальных сетях, Дибровы и Товстики дружили несколько лет. Елена даже входила в закрытый женский клуб Полины. Кроме этого, Диброва встречала подругу из роддома, когда та родила пятого ребенка, и стала крестной матерью новорожденной девочки. Сейчас Товстик через суд пытается добиться того, чтобы шестеро детей пары жили вместе с ним.