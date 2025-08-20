Юрист Екатерина Гордон назвала развод Дибровых "милым публичным спектаклем"

Адвокат Александр Добровинский подтвердил развод телеведущего Дмитрия Диброва с супругой Полиной. Юрист уточнил, что пара не планирует устраивать разбирательства по вопросам имущества и детей. Подробнее о новостях вокруг звездной семьи – в материале Москвы 24.

"Все вопросы урегулированы"

Телеведущий Дмитрий Дибров разводится со своей супругой Полиной спустя 16 лет брака. Об этом 20 августа сообщил в своем телеграм-канале адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы журналиста.

По его словам, инициатором развода стала Полина, при этом Дмитрий согласен расторгнуть брак. Добровинский также уточнил, что между супругами нет никаких разногласий, в том числе по поводу воспитания троих совместных сыновей.



Александр Добровинский адвокат Всем, кого это не касается. Полина Диброва подает на развод. Дмитрий не против расторгнуть отношения официально. Все имущественные вопросы урегулированы. Спора по детям нет. Родители будут воспитывать детей совместно.

Добровинский сопроводил пост фотографией, на которой запечатлены улыбающиеся участники процесса: сами супруги и их адвокаты.

По данным СМИ, причиной разлада якобы стал уход Полины к новому избраннику и другу семьи, бизнесмену Роману Товстику (сам предприниматель сейчас также разводится со своей женой, с которой у него шестеро детей). Адвокат Елены Товстик, Екатерина Гордон, отреагировала на пост Добровинского. Она назвала бракоразводный процесс Дибровых "милым публичным спектаклем", добавив, что Полина живет в доме, купленном за счет Товстиков, с двумя детьми Елены.

"Красивый такой развод. Человек, который не совсем адвокат, фотографируется с не совсем честной женщиной, живущей с не совсем ее детьми", – написала Екатерина.

Сама звездная пара при этом не устраивает публичных скандалов, а наоборот, демонстрирует идиллию в отношениях на фоне разлада. 12 августа Дибров провел стрим на тему, посвященную женским изменам. В это время в кадре появилась Полина, которая принесла супругу чай. Дибров представил жену зрителям и поблагодарил за заботу.

В свою очередь Полина тоже воздерживается от открытых комментариев на тему развода и публикует в соцсетях отпускной контент, пейзажи Ростова-на-Дону, а также активно продвигает свой женский клуб.

"Почему молчишь? Где комментарии? А что именно комментировать? Сесть в грязь, разведенную не мной, и шлепать ладошками? Ни за что, ровно как и помирать..." – написала Полина в своем блоге 19 августа.

Драка из-за имплантов?

Фото: Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)/elenatovstik

В семье предполагаемого любовника Полины не все так спокойно. 18 августа Super.ru сообщило, что между Романом и Еленой случился серьезный конфликт. Источник издания передал, что женщина устроила истерику, накинулась на мужа и сильно толкнула его. При этом Товстик якобы неудачно упал и сломал ногу в двух местах. В публикации также отмечалось: Елена была в ярости из-за того, что Роман отобрал у нее детей. При этом инсайдер уточнил, что наследники сами попросили отца забрать их, "потому что боятся собственную мать".

Однако, по данным Starhit, ссора произошла из-за того, что предприниматель отказался оплатить жене операцию по замене грудных имплантов: ее стоимость составляет 5 миллионов рублей. В свою очередь, адвокат Екатерина Гордон прокомментировала произошедшее в своем телеграм-канале: она заявила, что Роман без предупреждения приехал в дом бывшей жены, чтобы забрать вещи и детей.





Екатерина Гордон адвокат Ложь и про лестницу, и про тяжелое его состояние. Если пуп надорвет, знайте: потому что вещи тащил, а не потому что Лена его избила. И про грудь... Несколько лет обещал ей операцию – у нее разрыв импланта и риск заражения крови.

Супруга звездного хирурга Тимура Хайдарова, Светлана Сильваши, тоже не осталась в стороне и в соцсетях поддержала Елену. Она заявила, что Роман организовал травлю жены, но на деле многодетной матери необходима операция, ведь речь идет о разрыве импланта. Сильваши объяснила, что Елена обратилась в их клинику, где после обследований и обнаружили серьезную проблему.

"Роман, к сожалению, за все это время не дал жене денег на операцию. Мы в клинике сделаем ее бесплатно. Роман, не волнуйтесь!" – отметила Светлана.

Дружили семьями

Фото: legion-media/Комсомольская правда / PhotoXPress.ru

О разладе в семье Дибровых стало известно в конце июля. СМИ сообщили, что Полина и Дмитрий находятся на грани развода из-за измены супруги телеведущего. Инсайдеры передавали, что Дибров якобы тяжело переживал разрыв и даже предполагал, что жена ему неверна, но не думал, что все так серьезно.

По информации СМИ, Полина Диброва начала отношения с сооснователем сетевой корпорации с миллиардными оборотами Романом Товстиком. Сам бизнесмен сообщил в соцсетях, что разводится с супругой Еленой после 19 лет брака. А женщина после этого стала публиковать в личном блоге посты, обвиняя мужа в предательстве.

Согласно публикациям Елены в социальных сетях, Дибровы и Товстики дружили несколько лет. Елена даже входила в закрытый женский клуб Полины. Кроме этого, Диброва встречала подругу из роддома, когда та родила пятого ребенка, и стала крестной матерью новорожденной девочки. Сейчас Товстик через суд пытается добиться того, чтобы шестеро детей пары жили вместе с ним.