Адвокат телеведущего Диброва прокомментировал "чайный стрим" с участием экс-жены

Фото: twitch.tv/deebrov

Адвокат телеведущего Дмитрия Диброва Александр Добровинский назвал профессионализмом держать лицо, когда "все вокруг ждут скандала". Он дал этот комментарий StarHit после прямого эфира артиста, в который попала его экс-супруга Полина.

Накануне Дибров провел стрим, во время которого рассуждал о женских изменах. В какой-то момент в кадре появилась Полина, с которой ведущий проходит через бракоразводный процесс, и предложила ему чай.

В комментариях к прямому эфиру мнения разделились. Кто-то предположил, что видео было записано заранее, но, по информации СМИ, это не так.

"Я убежден, что профессионализм адвоката заключается в том, чтобы решить любое дело мирным путем. Так же, как профессионализм публичной личности – держать лицо тогда, когда все вокруг ждут только скандала", – заявил Добровинский.

О разладе Диброва с супругой стало известно в конце июля. По слухам, она ушла от телеведущего к другу семьи, женатому бизнесмену Роману Товстику. Родственники и друзья телеведущего отмечали, что тот "разбит" и тяжело переживает разрыв.

При этом Товстик рассказал подписчикам, что подает на развод со своей женой Еленой. В ответ на это она обвинила его в предательстве и заявила, что он ушел к подруге семьи. Кроме того, она сопроводила публикацию траурной свечой и предупредила супруга, что ему придется забирать ее тело из Италии.

В начале августа Дибров подтвердил развод с Полиной после 16 лет брака.

