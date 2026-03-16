16 марта, 17:10

Эксперт Кравченко: по закону нельзя уволить сотрудника за токсичность

Эксперт рассказал, почему нельзя уволить сотрудника за токсичность

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

В России невозможно уволить человека за токсичность, потому что такое основание не закреплено в Трудовом кодексе РФ. Об этом в интервью радиостанции "Комсомольская правда" рассказал президент Конфедерации труда России Борис Кравченко.

"Надо понимать, что, в принципе, это не юридический термин", – указал эксперт.

По его словам, такое аргумент не может фигурировать в приказе об увольнении и в его практике не встречалось. При этом Кравченко отметил, что во время защиты прав работников сталкивался с очень нестандартными причинами для прекращения сотрудничества.

"Я не удивился бы, если бы такой термин фигурировал", – отметил глава Конфедерации труда.

Он предположил, что слово "токсичность" используют в своем сленге работодатели и службы по подбору персонала. При этом в российском трудовом законодательстве подобное поведение расценивается как нарушение трудовой дисциплины и может повлечь за собой увольнение.

Ранее юрист Михаил Салкин предупредил, что работодателю могут выписать штраф до 200 тысяч рублей за подглядывание в рабочие компьютеры сотрудников. Он уточнил, что по закону контроль за исполнением рабочих задач распространяется только на деловые переписки в мессенджерах и по почте. При этом такая возможность должна быть зафиксирована в локальных нормативных актах, а цели таких действий – иметь законные основания.

Россиянам назвали законные удержания из зарплаты

