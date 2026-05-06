ЦАХАЛ атаковал в Бейруте командира спецназа "Радван" "Хезболлах"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала Бейрут, чтобы нейтрализовать командующего силами специального назначения "Радван" шиитского движения "Хезболлах". Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху.

Удар был нанесен по поручению израильского премьера и главы Минобороны Израиля Исраэля Каца. В канцелярии главы правительства указали, что "террористы под руководством "Радван" несут ответственность за обстрелы населенных пунктов Израиля и атаки на военных ЦАХАЛ.

"Ни один террорист не застрахован, длинная рука Израиля настигнет каждого врага и убийцу", – подытожили представители Нетаньяху.

Телеканал Al Hadath уточнил, что во время атаки израильских ВВС по южному пригороду Бейрута был нейтрализован командир спецподразделений "Радван" шиитской милиции "Хезболлах" Малек Баллут. При этом журналисты заявили, что Израиль не предупредил об авианалете мирных граждан.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Вслед за этим движение "Хезболла" обстреляло израильскую территорию, что вызвало ответные действия со стороны Израиля. Позже Израиль и Ливан согласились на временное прекращение огня.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что призвал Нетаньяху ограничиться точечными ударами по Ливану. Он попросил "не сносить здания", так как это "выставляет Израиль в плохом свете".

