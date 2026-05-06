Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 22:03

Происшествия

17 строений загорелись в Брянской области

Фото: MAX/"МЧС Брянской области"

В Злынковском районе Брянской области загорелись 17 строений, повреждены 4 жилых дома. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС.

Возгорание произошло в поселке Вышков К тушению были привлечены 16 единиц техники и 47 человек. Силы МЧС работали по повышенному рангу.

К настоящему моменту открытое горение ликвидировано. Пострадавших в результате пожара нет.

Районная прокуратура организовала проверку по факту случившегося. В ходе нее будут установлены причины инцидента, а также дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности. Кроме того, планируется рассмотреть вопрос о внесении актов прокурорского реагирования.

Вместе с тем областная прокуратура открыла горячую линию для жителей поселка, чтобы оперативно принимать обращения и оказывать правовую помощь. Звонки принимаются по телефону 8 (962)138–15–15.

Ранее один из производственных корпусов сгорел на свинокомплексе "Мираторга" в Севском районе Брянской области. В компании заявили, что инцидент произошел в результате атаки, не приведя других подробностей. Возгорание локализовали и ликвидировали силами персонала предприятия.

Читайте также


происшествияпожаррегионы

Главное

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

Стоит ли перекладывать на Соцфонд оплату больничных многодетным?

Нововведение должно поддержать работодателей

Мера может повысить лояльность организаций, уменьшить желание уходить в тень

Читать
закрыть

Почему российские мужчины намеренно ломают себе уши?

Процедура придает внешности более жесткий и брутальный вид

Читать
закрыть

Как водители могут защититься от автоподставы?

Может помочь информация с дорожных камер или других систем видеонаблюдения

Читать
закрыть

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика