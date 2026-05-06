Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 19:21

Туризм
Главная / Новости /

Euractiv: страны ЕС выдали россиянам 620 тыс турвиз в 2025 году

Страны ЕС выдали россиянам 620 тыс турвиз в 2025 году

Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

В 2025 году страны Европейского союза (ЕС) выдали гражданам России более 620 тысяч туристических виз, сообщил брюссельский портал Euractiv.

Этот показатель на 10,2% больше, чем в 2024-м. Также он стал рекордным с 2022 года. Тем не менее портал не привел объяснений такой статистике.

Решения о выдаче виз страны ЕС принимают самостоятельно, однако на уровне Евросоюза с начала спецоперации действует ряд ограничений, включая общую рекомендацию отказывать россиянам в визах. Кроме того, с ноября 2025 года в Евросоюзе фактически запрещена выдача многократных виз.

Ранее Владимир Путин заявил о росте потока российских туристов на Сейшельские острова. По его словам, у направления есть потенциал для дальнейшего развития. Также российский лидер поблагодарил руководство Сейшел за создание комфортных условий для граждан РФ.

Читайте также


туризмполитика

Главное

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

Стоит ли перекладывать на Соцфонд оплату больничных многодетным?

Нововведение должно поддержать работодателей

Мера может повысить лояльность организаций, уменьшить желание уходить в тень

Читать
закрыть

Почему российские мужчины намеренно ломают себе уши?

Процедура придает внешности более жесткий и брутальный вид

Читать
закрыть

Как водители могут защититься от автоподставы?

Может помочь информация с дорожных камер или других систем видеонаблюдения

Читать
закрыть

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика