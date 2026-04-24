Новости

Новости

24 апреля, 12:07

Визовый центр Японии в Москве ужесточил прием и проверку документов

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Визовый центр Японии в Москве ужесточил прием и проверку документов. Новые правила "заметно контрастируют с прежними", более лояльными нормами посольства Японии, сообщила пресс-служба АТОР со ссылкой на туроператоров.

Уточнялось, что это приводит к перезаписям, запросам дополнительных справок, увеличению сроков рассмотрения заявок и сильно нервирует туристов.

Представители туристической отрасли подчеркнули, что именно лояльная визовая процедура долгое время оставалась ключевым драйвером спроса на поездки в Японию. В 2025 году посольство даже при пиковых нагрузках работало четко и слаженно.

Однако теперь, как указали эксперты, процедура стала излишне забюрократизированной: визовый центр требует, чтобы у каждого члена семьи, планирующего путешествие, были полные копии всех финансовых и личных документов, включая подтверждение родства.

Кроме того, если раньше при совместной поездке спонсора и спонсируемого было достаточно приложить спонсорское письмо, то теперь к документам спонсируемого нужно прикладывать копии всех документов спонсора.

Самое сильное расхождение с прежней практикой наблюдается в процедуре исправления ошибок. Если в консульском отделе посольства замечания выдавались единым списком и правки можно было внести быстро, то теперь внесение изменений превращается в "многоэтапный "пинг-понг". После получения замечаний возможности быстро внести коррективы нет – нужно заново записываться на подачу через электронную очередь.

Основной массив возвратов приходится на визовые анкеты, программу пребывания и фотографии. Чаще всего дополнительные запросы связаны с желанием исключить номинальный статус заявителя и фиктивное трудоустройство. При этом участники рынка отмечают, что тщательная проверка не была характерна при подаче документов еще в феврале и марте этого года.

Вместе с тем, если пакет документов подготовлен верно и не требует исправлений, а также не подпадает под дополнительную проверку в посольстве, стандартный срок обработки составляет 5–6 рабочих дней. Однако при необходимости возврата и переоформления документов сроки могут увеличиться до трех недель.

Сервисно-визовый центр Японии открылся в Москве 12 февраля. Как заявил министр японского посольства Даидзи Ямагути, несмотря на сложные отношения между Москвой и Токио, увеличение количества российских туристов поддерживает народные обмены между двумя странами и закладывает основу для будущего российско-японских отношений.

