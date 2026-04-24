Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

24 апреля, 12:23

Политика

В ГД внесут законопроект об отпуске при болезни близких родственников

Фото: Москва 24/Анна Селина

Депутаты фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым внесут законопроект о предоставлении пяти дополнительных дней неоплачиваемого отпуска в случае болезни супруга или близких родственников. Текст документа имеется в распоряжении ТАСС.

Поправки предлагается внести в Трудовой кодекс РФ, закрепив право работника на пять дней неоплачиваемого отпуска при болезни супруга или близкого родственника, подтвержденной медицинским документом. Отпуск можно будет взять в случае болезни родителей, детей, родных братьев и сестер, дедушек, бабушек и внуков.

В пояснительной записке отмечается, что по действующему закону работник может подать заявление на отпуск без сохранения зарплаты по семейным обстоятельствам, однако его продолжительность определяется по соглашению между работником и работодателем.

"В результате при объективно уважительных семейных обстоятельствах работник фактически зависит от усмотрения работодателя, что не обеспечивает необходимой правовой определенности и создает риск конфликтов в трудовых отношениях", – считают авторы инициативы.

Принятие законопроекта, по их мнению, повысит уровень социальной защищенности работников и снизит число спорных ситуаций, связанных с необходимостью кратковременного отсутствия на работе из-за болезни близких.

Ранее сообщалось, что в России могут появиться дополнительные оплачиваемые выходные для родителей – до 7 дней в год без оформления больничного листа. Уточнялось, что действующая система соцгарантий хорошо защищает материнство в период беременности и родов, но не учитывает бытовые потребности семей с детьми.

Читайте также


политикаобщество

Главное

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

