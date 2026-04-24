В ГД внесут законопроект об отпуске при болезни близких родственников

Фото: Москва 24/Анна Селина

Депутаты фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым внесут законопроект о предоставлении пяти дополнительных дней неоплачиваемого отпуска в случае болезни супруга или близких родственников. Текст документа имеется в распоряжении ТАСС.

Поправки предлагается внести в Трудовой кодекс РФ, закрепив право работника на пять дней неоплачиваемого отпуска при болезни супруга или близкого родственника, подтвержденной медицинским документом. Отпуск можно будет взять в случае болезни родителей, детей, родных братьев и сестер, дедушек, бабушек и внуков.

В пояснительной записке отмечается, что по действующему закону работник может подать заявление на отпуск без сохранения зарплаты по семейным обстоятельствам, однако его продолжительность определяется по соглашению между работником и работодателем.

"В результате при объективно уважительных семейных обстоятельствах работник фактически зависит от усмотрения работодателя, что не обеспечивает необходимой правовой определенности и создает риск конфликтов в трудовых отношениях", – считают авторы инициативы.

Принятие законопроекта, по их мнению, повысит уровень социальной защищенности работников и снизит число спорных ситуаций, связанных с необходимостью кратковременного отсутствия на работе из-за болезни близких.

Ранее сообщалось, что в России могут появиться дополнительные оплачиваемые выходные для родителей – до 7 дней в год без оформления больничного листа. Уточнялось, что действующая система соцгарантий хорошо защищает материнство в период беременности и родов, но не учитывает бытовые потребности семей с детьми.