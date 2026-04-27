Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
03:20

Экономика

"Лэтуаль" закроет 150 магазинов в 2026 году

Фото: ТАСС/Ольга Зиновская

Компания "Лэтуаль" планирует оптимизировать свою сеть и закрыть 150 магазинов в текущем году. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на директора по маркетингу компании Татьяну Ломтеву.

Она заявила, что ретейлер пересматривает эффективность отдельных локаций, анализирует трафик, а также учитывает изменения потребительского поведения. При этом ликвидация торговых точек является плановой работой по повышению качества сети и ее адаптации к условиям рынка.

В прошлом году "Лэтуаль" прекратил работу 93 магазинов, а их общее количество снизилось за год на 10%.

По словам одного из партнеров сети, в начале этого года компания отправила множество уведомлений арендодателям о закрытии части своих торговых точек. Организации не удалось получить лицензии на покупку и продажу известных косметических брендов, в частности, Chanel, что привело к сокращению ассортимента и падению продаж в физических магазинах.

На сегодняшний день у "Лэтуаля" более 1 тысячи торговых точек в 250 городах России. По итогам 2025 года выручка компании по РСБУ составила 83,9 миллиарда рублей, что на 6% меньше, чем годом ранее.

Эксперты отмечают, что сокращение числа магазинов наблюдается и у других участников бьюти-ритейла. Оптимизация связана с изменением формата торговли и перераспределением спроса в пользу онлайн-каналов, считают аналитики.

Ранее стало известно, что продажи декоративной косметики и средств по уходу за лицом сократились в российских магазинах на 6,3% в натуральном выражении по итогам 2025 года.

В целом продажи косметики составили 3,9 миллиарда упаковок – это на 2% меньше, чем годом ранее. Снижение продаж также наблюдается у средств для бритья (падение на 5,2%), для ухода за телом (4,4%), для полости рта (3,5%), а также в детской гигиене (6,9%).

Столичный рынок парфюмерии и косметики вырос на треть за год

бизнесэкономика

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика