Синоптик Шувалов: пик снегопада в Москве уже пройден

Пик снегопада в Москве уже пройден, заявил в беседе с РИА Новости глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. По словам эксперта, он наблюдался ночью и утром в понедельник, 27 апреля.

"В дальнейшем он будет продолжаться, потому что циклон очень обширный, очень глубокий", – добавил Шувалов.

По его словам, центр циклона находится неподалеку от столичного региона – над Ивановской областью. При этом в его эпицентре фиксируется очень низкое давление. Циркуляция продлится до среды включительно, поэтому Москва и Подмосковье останутся под влиянием циклона, а осадки продолжатся, постепенно ослабевая.

Уже во вторник, 28 апреля, ожидаются в основном умеренные осадки. Затем, в среду, жителей региона будут ожидать только небольшие осадки. Во вторник ночью не исключен мокрый снег, но днем будут дожди, сказал Шувалов.

"Температура на завтра (28 апреля. – Прим. ред.) два-четыре градуса тепла, а на послезавтра (29 апреля. – Прим. ред.) плюс четыре – плюс шесть. Потом и шесть-восемь градусов тепла", – резюмировал синоптик.

Из-за снегопада в столице, который обрушился на регион в понедельник, 27 апреля, городские службы Москвы переведены в усиленный режим работы. По данным синоптиков, снежный покров в столице должен исчезнуть к 29 апреля.

Затем, после 1 мая, погода в Москве начнет улучшаться. 2 и 3 мая в столице будет солнечно, воздух прогреется до 11–16 градусов. Уже к середине первой декады мая температура начнет подниматься до 19 градусов.

