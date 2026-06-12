Собянин пригласил москвичей на благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" пройдет в Саду имени Баумана в рамках проекта "Лето в Москве" 4 и 5 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

Мероприятие будет приурочено ко Дню семьи, любви и верности. В программу войдут мини-лекторий, музыкальное бинго, вечер живой музыки и танцевальные активности.

Гости смогут принять участие в творческих мастер-классах, пройти полосу препятствий с собаками-поводырями, посетить музей переработки и присоединиться к научным экспериментам.

Центральным событием фестиваля станет ярмарка от более чем 40 столичных некоммерческих организаций. Средства, вырученные за изделия ручной работы, пойдут на помощь подопечным благотворительных организаций.

На площадке "Пушистый друг" посетители познакомятся с животными из приютов, а при желании смогут забрать питомца домой.

Между тем в Москве более чем на 30 площадках проходит исторический фестиваль "Времена и эпохи", который продлится по 14 июня. Например, в парке "Радуга" 200 реконструкторов воссоздадут эпоху Древней Руси. Посетители узнают о разных регионах и народностях, которые населяли нашу страну.

