График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 июня, 14:23

Мэр Москвы

Собянин пригласил москвичей на благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" пройдет в Саду имени Баумана в рамках проекта "Лето в Москве" 4 и 5 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

Мероприятие будет приурочено ко Дню семьи, любви и верности. В программу войдут мини-лекторий, музыкальное бинго, вечер живой музыки и танцевальные активности.

Гости смогут принять участие в творческих мастер-классах, пройти полосу препятствий с собаками-поводырями, посетить музей переработки и присоединиться к научным экспериментам.

Центральным событием фестиваля станет ярмарка от более чем 40 столичных некоммерческих организаций. Средства, вырученные за изделия ручной работы, пойдут на помощь подопечным благотворительных организаций.

На площадке "Пушистый друг" посетители познакомятся с животными из приютов, а при желании смогут забрать питомца домой.

Между тем в Москве более чем на 30 площадках проходит исторический фестиваль "Времена и эпохи", который продлится по 14 июня. Например, в парке "Радуга" 200 реконструкторов воссоздадут эпоху Древней Руси. Посетители узнают о разных регионах и народностях, которые населяли нашу страну.

ВДНХ представила праздничную программу для посетителей ко Дню России

Читайте также


Сюжет: Лето в Москве
мэр Москвыгородфестивали

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

Как будут работать госучреждения и транспорт Москвы в День России?

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00

Центры московского долголетия 12 июня, полностью закроются для посещения

Читать
закрыть

Какие изменения могут ждать пенсионную систему РФ?

Новая программа – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации

Читать
закрыть

Как пережить затяжные ливни в Москве?

Важна утренняя легкая зарядка и проветривания

Читать
закрыть

Почему мужчины пытаются приукрасить реальный рост?

Так они хотят повысить свои шансы на свидание

Читать
закрыть

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика