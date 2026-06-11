Экотовары столичных брендов представлены в арт-павильонах "Сделано в Москве"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Столичные предприниматели представили в арт-павильонах проекта "Сделано в Москве" предметы и одежду из современных экологичных материалов, а также полезные продукты и напитки, передает портал мэра и правительства столицы.

Бренд "Моджо какао" разработал полезные сладости, в которых нет рафинированного сахара и продуктов животного происхождения – они полностью заменены растительными аналогами. Граждане могут приобрести шоколад с разными добавками, шоколадные пасты, орехи в шоколаде. Кроме того, доступны необычные предложения: шоколад со вкусом пряной тыквы и банановый хлеб с морской солью, острым перцем или ванилью.

В свою очередь, компания "Ро ту гоу" также производит полезные лакомства. В ассортименте бренда представлены пончики, печенье, зефир, шоколадные батончики, конфеты, пасты и многое другое, созданное на основе растительных компонентов, без сахара, молочных продуктов, сои, ароматизаторов и усилителей вкуса.

Кроме того, горожане и гости столицы могут приобрести полезные газированные напитки бренда "Эконад". В их составе различные витамины и минералы. Еще можно приобрести тоники, лимонады и комбучу от бренда "Ровиш".

Также столичные предприниматели выступают за бережное отношение к окружающей среде. Например, "Майфлаффико" выпускает сумки из экокожи, а "Роро фетр" создает предметы интерьера из искусственного фетра, которые изготавливаются из переработанного пластика.

Кроме прочего, бренд "Чамли" производит одежду из переработанного пластика и бумаги. Горожане могут приобрести рубашки, футболки, брюки, лонгсливы, куртки и жакеты. Еще один бренд "Дас" превращает старые предметы одежды в новые, перешивая и перекраивая их.

В арт-павильонах проекта "Сделано в Москве" можно приобрести светильники, вазы и полки из папье-маше от мастерской "Секвойя. Бумага и художка", а также различный декор из осколков кирпича, спилов или ветвей дерева от бренда "Ай Эм".



Проект "Сделано в Москве" позволяет продвигать локальные бренды, в настоящий момент участниками проекта являются свыше 7 500 брендов. На сайте "Сделано в Москве" можно найти свыше 36 тысяч товаров, созданных в столице.

Кроме того, участники проекта размещают товары на полках арт-павильонов во время городских проектов "Лето в Москве" и "Зима в Москве", представляют продукцию на Московской неделе моды и Московской неделе интерьера и дизайна.

Ранее москвичам и гостям города рассказывали, что на Тверском бульваре заработал летний клуб "Москва". В течение трех летних месяцев здесь пройдет более 300 мастер-классов, лекций, презентаций отечественных брендов и прочих мероприятий. На этой же площадке открыто спортивное пространство, где посетителей приглашают позаниматься боксом.

