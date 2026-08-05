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05 августа, 11:08

Общество

Максимальный размер больничного в России достиг почти 7 тыс рублей за день

Фото: depositphotos/Fascinadora

Максимальный размер выплаты по временной нетрудоспособности в России за день составил 6827,40 рубля в 2026 году. Об этом сообщает RT со ссылкой на Соцфонд.

В фонде отметили, что в расчете больничного учитывается заработок за два прошлых календарных года. При этом размер выплаты может оказаться меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ) за полный календарный месяц. В этом году он составляет 27 093 рубля.

Между тем стало известно, что первые выплаты по больничным листам самозанятые россияне получат в августе 2026 года. С 1 января 2026 года в России запустили эксперимент, который позволяет самозанятым добровольно застраховаться на случай утраты трудоспособности. Для участия необходимо подать заявление в Соцфонд и регулярно перечислять взносы.

Размер будущей выплаты зависит от выбранной страховой суммы – 35 или 50 тысяч рублей.

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