Ограничения сняты в аэропортах Домодедово и Внуково

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ограничения сняли в столичных аэропортах Домодедово и Внуково. Авиагавани вновь осуществляют прием и отправку рейсов, сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве пояснили, что меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения вводили в Домодедово, Внуково и Жуковском ночью 5 августа. Аэропорты переходили на особый режим работы. Прием и отправка рейсов осуществлялась только по согласованию с соответствующими органами. Спустя время меры отменили.

Однако днем Домодедово и Внуково вновь перешли на работу по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупреждали, что в расписании возможны корректировки. Им рекомендовали уточнять статус своего рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.

