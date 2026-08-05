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05 августа, 15:13

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Волочкова призналась, что перестала выкладывать фото со шпагатами из-за нехватки времени

Волочкова рассказала, почему перестала выкладывать фото со шпагатами

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что перестала выкладывать в соцсети фотографии со шпагатами из-за восстановления после операции и большого количества репетиций. Об этом она заявила в разговоре с Общественной службой новостей.

Хирургической вмешательство балерине провели зимой немецкие врачи. Артистка призналась, что нарушала предписания медиков и слишком рано вернулась к репетициям и выступлениям.

"Я несколько раз в период реабилитации нарушила предписания врача, поэтому усугубила ситуацию. Сразу после операции начала выходить на репетиции, а потом и выступать. Я живу сценой и не могу подводить зрителя", – пояснила Волочкова.

Она добавила, что перетрудила мышцы ноги новыми тренировками, из-за чего организм начал сдавать. При этом балерина подчеркнула, что по-прежнему садится на шпагат, но не публикует такие фото. Волочкова отметила, что делает все возможное, чтобы как можно дольше сохранить форму и продолжать служить искусству.

Ранее артистка попала в больницу из-за больших физических нагрузок после перенесенной операции. Она сказала, что провела 25 концертов вопреки рекомендациям специалистов. В результате у нее произошел надрыв мышцы.

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