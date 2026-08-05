Пожар на территории ЦНИИмаш в Королеве ликвидировали

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Возгорание на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) в подмосковном Королеве ликвидировали. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

"Пострадавших в результате инцидента нет", – сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Возгорание произошло днем 5 августа на территории института в Королеве. По данным СМИ, подмосковные пожарные запрашивали помощь у столичных коллег.

Ранее в Татарстане из-за падения обломков сбитого БПЛА в Зеленодольском районе произошло возгорание на гражданском объекте. Огонь оперативно потушили, в результате инцидента никто не пострадал.