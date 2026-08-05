В Татарстане произошло возгорание на гражданском объекте из-за падения обломков БПЛА

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Силы ПВО сбили БПЛА в Зеленодольском районе Татарстана. Из-за падения обломков на одном из гражданских объектов произошло возгорание, сообщил глава района Михаил Афанасьев в телеграм-канале.

Возгорание оперативно устранили, добавил Афанасьев. Никто не пострадал. На месте работают все оперативные службы, режим опасности БПЛА в районе сохраняется.

Как отметили в ГУ МЧС по республике, угроза атаки беспилотников в Татарстане объявлена еще для трех городов – Нижнекамск, Елабуга и Набережные Челны.

До этого опасность БПЛА объявили в Чистополе, Заинске, Казани, Альметьевске, Бугульме, Лениногорске и Зеленодольске.

Ранее сообщалось, что в результате атак БПЛА в Белгородской области пострадали три человека. В частности, в селе Смородино Грайворонского округа с дрона на частный дом было сброшено взрывное устройство, двое пострадавших госпитализированы.

В Шебекине FPV-дрон атаковал автомобиль. Женщине, получившей тяжелые ранения, провели травматическую ампутацию голени.