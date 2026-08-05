Два производственных объекта повреждены в Тульской области из-за атаки БПЛА

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В Тульской области в результате атаки беспилотников зафиксированы повреждения жилых домов и промышленных объектов. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере MAX.

По оперативным данным, пострадали два многоквартирных дома в Веневском районе, а также два производственных объекта, расположенных в Новомосковске и Узловском районе.

Ранее Миляев сообщил, что один из дронов упал на территорию сортировочного центра Wildberries. При этом падение БПЛА вызвало возгорание на объекте.

Согласно предварительной информации, один человек получил ранения. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.