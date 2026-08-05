Силы ПВО перехватили за ночь 475 украинских БПЛА над Россией

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 475 украинских дронов над территориями регионов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Вражеские беспилотники были уничтожены в период с 20:00 до 08:00. Их нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской и Ульяновской областями, а также над Московским регионом, Крымом, Татарстаном, Краснодарским краем и акваториями Азовского и Черного морей.

Кроме того, ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными БПЛА по объектам ВСУ на Украине. В результате им удалось уничтожить транспортно-логистические и распределительные центры в Киеве и Киевской области.

Ранее ВС РФ поразили в Киеве предприятия радиоэлектронной промышленности, выпускающие компоненты для ракет и беспилотников. Одной из целей стал агрегатно-детальный завод "Радиоизмеритель", производящий компоненты для ракет "Нептун-МД", FP-7, FP-9 и "Гром-2".

