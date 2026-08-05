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05 августа, 08:10

Город

Более 2,8 тыс тонн пластика и стекла собрали москвичи через контейнеры-колокола за полгода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Жители Москвы за первые шесть месяцев 2026 года собрали более 2,8 тысячи тонн пластиковой и стеклянной тары с помощью специальных контейнеров-колоколов. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Желтые и зеленые контейнеры появились в столице в 2018 году в рамках городской программы по раздельному сбору отходов. Сейчас в Москве установлено около тысячи таких колоколов, которые размещены в парках, у станций метро и на улицах. Их обслуживает региональный оператор АО "Экотехпром".

Желтые контейнеры предназначены для пластиковой упаковки, за исключением изделий из поливинилхлорида (ПВХ) и смешанных видов пластика. В зеленые можно сдавать стеклянную тару и стеклобой, однако керамика, хрусталь, зеркала, листовое и оптическое стекло для такой переработки не подходят.

Перед сдачей вторсырье необходимо подготовить: пластиковые бутылки, банки и стеклянную тару рекомендуется ополоснуть, очистить от остатков пищи и высушить. С пластиковой упаковки также следует снять термоусадочную пленку.

Макулатуру, металл и другие перерабатываемые материалы принимают синие контейнеры для вторсырья, расположенные на специализированных площадках во дворах, а смешанные и загрязненные отходы необходимо складывать в серые контейнеры.

В комплексе городского хозяйства отметили, что собранные пластик и стекло направляют на перерабатывающие предприятия, где из них производят новую продукцию. Раздельный сбор позволяет сократить объем захоронения отходов и вернуть ценные материалы в хозяйственный оборот.

Ранее в Москве за все время работы сервиса "Вывоз ненужных вещей" горожане сдали на переработку более 2 тысяч холодильников, 1,9 тысячи стиральных машин и 850 матрасов. Всего вывезено около 3,6 тысячи тонн вещей, ни одна из которых не попала на полигон.

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