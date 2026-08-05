В Домодедове ведется ликвидация последствий разлива химвеществ из-за атаки БПЛА

Фото: МАХ/"Евгения Хрусталева | Глава Домодедово"

В подмосковном Домодедове продолжаются работы по ликвидации последствий разлива химических веществ, произошедшего после атаки беспилотника и последующего тушения пожара на территории индустриального парка "Южные врата". О ходе очистных мероприятий в своем телеграм-канале сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева.

Он рассказала, что в очистных сооружениях скопилась загрязненная вода, для нейтрализации которой специалисты применили специальные бактерии и пеногасители. Если данная технология подтвердит свою эффективность, ее планируется использовать и для очистки пострадавших водоемов.

Для предотвращения дальнейшего распространения химикатов по периметру склада, где все еще ведется уборка, был возведен песчаный вал. Кроме того, по словам главы округа, все ближайшие ливневые стоки перекрыты, что исключает попадание опасных веществ в дренажную систему.

Логистический парк "Южные врата" загорелся в Домодедове после атаки БПЛА 20 июля. Вскоре пожар удалось локализовать и ликвидировать.

Также один из дронов попал в верхний этаж жилого дома в микрорайоне Южном. Там обошлось без возгорания, но повреждения были зафиксированы в фасаде здания.