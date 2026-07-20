Фото: портал мэра и правительства Москвы

Логистический парк "Южные врата" загорелся в Домодедове после атаки БПЛА. Об этом сообщила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева в своем канале в MAX.

Возгорание, по ее словам, было зафиксировано в 09:00 по московскому времени. К настоящему моменту пожар удалось локализовать, сейчас продолжается операция по его тушению.

Вместе с тем Хрусталева рассказала, что один из дронов ВСУ попал в верхний этаж жилого дома в микрорайоне Южном. Там обошлось без возгорания, однако повреждения зафиксированы в фасаде здания.

Всего же в округе ранения получили два человека, один из них – при возгорании частного дома, а другой – на трассе М-4, где БПЛА упал рядом с автомобилем. При этом в Домодедовской больнице с травмами различной степени тяжести находятся 6 человек. Состояние одного мужчины оценивается как тяжелое, врачи борются за его жизнь.

По словам главы округа, службы работают в режиме повышенной готовности. Хрусталева указала, что держит ситуацию на личном контроле, и призвала жителей сохранять спокойствие. Она также напомнила, что при обнаружении обломков БПЛА к ним нельзя подходить. Необходимо позвонить в 112.

Прилеты украинских дронов в Московский регион продолжались с вечера 19 июля до утра 20-го числа. В этот период враг запустил свыше 400 беспилотников.

Основные последствия были зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе. Согласно актуальным данным, общее число пострадавших составило 10 человек, включая 11-летнего ребенка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. В рамках расследования правоохранители дадут уголовно-правовую оценку действиям украинских военных, которые совершили очередные террористические акты против мирных граждан.