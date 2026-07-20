Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:10

Мэр Москвы

Силы ПВО Минобороны сбили еще семь беспилотников на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО ликвидировали еще 7 украинских БПЛА, летевших в сторону Москвы в ночь на понедельник, 20 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Глава города добавил, что на месте падения фрагментов дронов задействованы экстренные службы города.

До этого Собянин сообщил об уничтожении восьми дронов, следовавших на столицу. На месте падения обломков также работают экстренные службы.

На фоне сообщений об попытках налетов БПЛА столичные аэропорты Внуково и Домодедово ввели временные ограничения на работу. Рейсы выполняются только после согласования с уполномоченными органами.

Читайте также


мэр Москвыпроисшествиягород

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

Почему дети стали чаще совершать преступления?

Большую роль в развитии детской преступности играет ее романтизация в сериалах и фильмах

Читать
закрыть

Как перестать бесконечно смотреть короткие видео?

Важно заменять действие, а не просто запрещать

Читать
закрыть

К чему может привести общение с использованием эмодзи?

Эксперты уверены: использование эмодзи может стать источником реальных проблем

Читать
закрыть

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика