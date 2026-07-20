Силы ПВО Минобороны сбили еще семь беспилотников на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО ликвидировали еще 7 украинских БПЛА, летевших в сторону Москвы в ночь на понедельник, 20 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Глава города добавил, что на месте падения фрагментов дронов задействованы экстренные службы города.

До этого Собянин сообщил об уничтожении восьми дронов, следовавших на столицу. На месте падения обломков также работают экстренные службы.

На фоне сообщений об попытках налетов БПЛА столичные аэропорты Внуково и Домодедово ввели временные ограничения на работу. Рейсы выполняются только после согласования с уполномоченными органами.