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19 июля, 16:54

Политика

ВС РФ ударили по логистическому центру ВСУ в Черниговской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные нанесли серию ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам Вооруженных сил Украины в нескольких областях. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что ударом БПЛА "Герань-4 Сикер" был поражен логистический центр в населенном пункте Березна Черниговской области. Объект использовался для доставки грузов военного назначения в интересах подразделений ВСУ.

Кроме того, с помощью дрона "Гербера-4 Сикер" нанесен удар по газоперерабатывающему заводу противника в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области. Объективным контролем зафиксировано успешное поражение цели.

Еще одной целью стал центр переработки углеводородного сырья в районе населенного пункта Базилевщина Полтавской области. Там применили БПЛА "Герань-4 Сикер". Как пояснили в Минобороны, особенностью этого дрона является современная электронно-оптическая система наведения, которая позволяет самостоятельно корректировать траекторию полета перед поражением цели.

Также в населенном пункте Холмы, который расположен в Черниговской области, ударом БПЛА "Герань-4 Сикер" уничтожена электрическая подстанция мощностью 110 киловольт. В ведомстве подчеркнули, что войска беспилотных систем продолжают наносить удары по объектам в тылу противника.

Ранее ВС РФ ударили по логистическому центру в Днепропетровске. Для этого российские военные использовали беспилотники "Герань-4 сикер" По данным Минобороны России, цель была поражена.

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