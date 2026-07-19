60 машинистов начали подготовку к работе на поездах Рублево-Архангельской линии метро

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

Обучение 60 машинистов, которым предстоит работать на новых поездах "Москва-2026" Рублево-Архангельской линии метро, началось в электродепо "Солнцево". Об этом сообщает сайт столичного метрополитена со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

По словам заммэра, обучение проходит на специальном учебном составе, где машинисты не только знакомятся с устройством поезда, но и отрабатывают практические навыки управления.

Подготовка машинистов к запуску новой линии продлится 45 дней. Она включает теоретические занятия и практику. Это поможет обеспечить высокий уровень безопасности и комфорта пассажиров с первого дня запуска новой линии.

Ранее Сергей Собянин сообщал о начале строительства двух станций Бирюлевской линии метро – "Липецкой" и "Лебедянской". На обеих площадках специалисты уже создают форшахты и возводят ограждающие конструкции. Также планируется благоустройство прилегающих к станциям территорий – там уложат новый асфальт и выполнят озеленение.

