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17 июля, 10:18

Мэр Москвы

Собянин утвердил проект планировки территории у станции метро "Новорижская"

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве утвержден проект планировки территории транспортного узла "Новорижская", в который войдут строящаяся станция Рублево-Архангельской линии метро, остановки наземного транспорта и перехватывающие паркинги. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Также на территории планируется построить современные жилые комплексы, детский сад и офисные здания. Общая площадь нежилой наземной застройки превысит 190 тысяч квадратных метров.

В рамках проекта специалисты возведут улично-дорожную сеть для удобного подъезда. В частности, они реконструируют транспортную развязку на пересечении Новорижского и Ильинского шоссе. Там появятся направленные эстакады-съезды, переходно-скоростные полосы и боковые проезды. Кроме того, запланировано благоустройство прилегающей территории.

В результате в городе появится новый квартал для проживания 3,4 тысячи человек. Также будет создано 2 тысячи рабочих мест. По предварительным подсчетам, транспортным узлом "Новорижская" ежедневно будут пользоваться свыше 20 тысяч человек.

Ранее власти Москвы утвердили проект планировки территории транспортного узла "Кедровая". Объект расположится между Станиславскими прудами и Калужским шоссе. В его состав будут входить наземный городской транспорт и станция Троицкой линии метро, которую строят.

Рядом появятся многоуровневый паркинг, подземные гаражи, административно-деловые комплексы с гостиницей, ярмарка с катком. Ожидается, что на территории транспортного узла смогут работать около 6 тысяч человек. Там, где будет развязка, поставят современные остановки, дополнительные светофоры.

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