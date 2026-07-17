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17 июля, 12:43

Политика

ВС РФ поразили предприятия ВПК Украины и портовую инфраструктуру

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные за неделю нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, складам боеприпасов и логистическим центрам. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что под удары попали объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Отдельно российские военные поразили объекты инфраструктуры портов Одесса, Черноморск, Южный и Днепро-Бугский. По данным Минобороны, эти порты использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

За неделю поражено 24 морских судна, задействованных в интересах украинской армии. В их числе 14 сухогрузов, 3 морских парома, 2 контейнеровоза, танкер, килекторное судно, плавучий док и 2 катера.

Ранее ВС РФ при помощи бесплотного летательного аппарата "Герань-2" ударили по сухогрузу, который следовал в порт Черноморск для доставки груза для ВСУ. Также до этого российские силы поразили в порту сейнер, переоборудованный для спуска безэкипажных катеров и патрульного катера.

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