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17 июля, 18:13

Шоу-бизнес

Дима Билан выплатил кредит за дом мечты в Подмосковье

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Певец Дима Билан рассказал, что полностью выплатил кредит, взятый на покупку дома в Подмосковье. Об этом артист сообщил в интервью "СтарХит".

По его словам, сумма займа была "достаточно большой", а ежемесячные платежи – "немаленькими".

"Все-таки все закрыл. И вы знаете – уверен, знаете наверняка абсолютно, – такая плита с меня свалилась тяжелейшая!" – признался певец.

Он добавил, что теперь чувствует себя счастливым, поскольку долгие поиски "места своей мечты, силы, атмосферы и легкости" увенчались успехом.

О покупке нового загородного дома в ипотеку в дальнем Подмосковье Билан сообщал еще в феврале. По его словам, из-за этого он решил продать два других дома.

Сперва певец хотел получить от продажи дома площадью 440 квадратных метров, расположенного в коттеджном поселке "Монтевиль", 270 миллионов рублей. Однако в марте снизил стоимость до 250 миллионов рублей. В итоге он продал свой двухэтажный дом на Новорижском шоссе в мае 2026 года.

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