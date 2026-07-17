Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июля, 22:13

Шоу-бизнес

Лепс извинился за сочувствие семьям, зарабатывающим 200-300 тысяч рублей

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Певец Григорий Лепс попросил прощение за то, что посочувствовал семьям, которые в месяц зарабатывают 200-300 тысяч рублей. Пост на эту тему он опубликовал в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Заявление о зарплатах музыкант сделал певцу и бизнесмену Эмину Агаларову. После этого пользователи соцсетей начали писать о том, что Лепс оторвался от реальности. Ведь многие семьи живут на еще меньшие доходы и к тому же выплачивают кредиты.

"Прошу прощения. От всей души желаю каждому здоровья, счастья, благополучия и мира в дом", – написал артист в своей публикации.

Лепс подчеркнул, что с большим уважением относятся к людям, которые зарабатывают трудом себе на жизнь и ежедневно решают непростые задачи. Он напомнил, что сам вырос в обычной семье и что у него тоже были разные времена.

Также в интервью певец говорил о личной жизни. Он выразил сожаление из-за того, что не смог сохранить семью с Анной Шаплыковой. Они были вместе 20 лет и развелись в 2021 году.

Читайте также


шоу-бизнес

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

Почему дети стали чаще совершать преступления?

Большую роль в развитии детской преступности играет ее романтизация в сериалах и фильмах

Читать
закрыть

Как перестать бесконечно смотреть короткие видео?

Важно заменять действие, а не просто запрещать

Читать
закрыть

К чему может привести общение с использованием эмодзи?

Эксперты уверены: использование эмодзи может стать источником реальных проблем

Читать
закрыть

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика