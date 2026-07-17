Лепс извинился за сочувствие семьям, зарабатывающим 200-300 тысяч рублей

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Певец Григорий Лепс попросил прощение за то, что посочувствовал семьям, которые в месяц зарабатывают 200-300 тысяч рублей. Пост на эту тему он опубликовал в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Заявление о зарплатах музыкант сделал певцу и бизнесмену Эмину Агаларову. После этого пользователи соцсетей начали писать о том, что Лепс оторвался от реальности. Ведь многие семьи живут на еще меньшие доходы и к тому же выплачивают кредиты.

"Прошу прощения. От всей души желаю каждому здоровья, счастья, благополучия и мира в дом", – написал артист в своей публикации.

Лепс подчеркнул, что с большим уважением относятся к людям, которые зарабатывают трудом себе на жизнь и ежедневно решают непростые задачи. Он напомнил, что сам вырос в обычной семье и что у него тоже были разные времена.

Также в интервью певец говорил о личной жизни. Он выразил сожаление из-за того, что не смог сохранить семью с Анной Шаплыковой. Они были вместе 20 лет и развелись в 2021 году.