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13 июля, 14:25

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Григорий Лепс раскрыл причину развода с Анной Шаплыковой после 20 лет брака

"Безобразное поведение": Лепс раскрыл причину развода с Шаплыковой после 20 лет брака

Певец Григорий Лепс дал откровенное интервью, в котором рассказал о своей личной жизни, сожалениях о разводе и многомиллионных долгах. Подробности – в материале Москвы 24.

"Самая большая ошибка в жизни"

Фото: youtube.com/EminOfficial

Народный артист РФ Григорий Лепс дал часовое интервью певцу и предпринимателю Эмину Агаларову. В разговоре была затронута тема личной жизни, в частности, гость рассказал о разводе с Анной Шаплыковой в 2021-м. Супруги прожили в браке 20 лет, у них есть трое совместных детей. Григорий отметил: он до сих пор сожалеет, что не удалось сохранить семью.

Это была самая большая моя ошибка в жизни. Нужно было постараться удержать семью на плаву, чего бы это ни стоило, но в силу обстоятельств и моего безобразного на тот период времени поведения все к этому привело. В этом я раскаиваюсь и всегда буду за это платить.
Григорий Лепс
певец, народный артист РФ

Певец добавил, что не считает возможным вернуть семью, несмотря на то что после развода они с Анной остались в хороших отношениях.

"И повернуть время вспять тоже невозможно. Так было угодно Господу", – заявил Лепс.

Фото: Григорий Лепс и Анна Шаплыкова. Legion-media.com/ТАСС/Вячеслав Прокофьев

При этом он признался, что после романа с Авророй Кибой уже начал новые отношения, правда, артист "пока не понял" их статус и серьезность.

"У меня есть женщина, которую я люблю, просто я с ней не живу. Великолепная, очень хорошая и добрая девушка. Для любого мужчины важно, чтобы у него был тыл", – подчеркнул Лепс.

Певец добавил, что готов стать отцом вновь и "еще парочку" детей сможет поднять. Однако в ходе разговора выяснилось, что у народного артиста серьезные финансовые проблемы.

"На сегодняшний день у меня примерно минус 18 миллионов долларов", – поделился Лепс, при этом он не уточнил, почему образовалась такая финансовая яма.

"У меня в душе только одна девушка"

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

После разрыва с экс-возлюбленной Авророй Кибой, который произошел в декабре 2025-го, к личной жизни Лепса приковано повышенное внимание. В начале июня телеграм-канал "Антиглянец" сообщил, что артист был замечен с другой спутницей на вечеринке в рамках ПМЭФ.

Сам Лепс еще в мае заявил, что надеется на воссоединение с Авророй Кибой, разница в возрасте с которой составляет более 40 лет, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Варианты есть, но у меня в душе только одна девушка – Аврора. Пока она у меня в сердце, ничего поделать не могу. Может быть, у нас еще сложится. Своих подписчиков в соцсетях прошу только об одном: не оскорбляйте человека. А то пишут: проститутка, содержанка... Это не так. Она приличный человек, просто Аврора пока очень молода.
Григорий Лепс
певец, народный артист РФ

При этом в середине марта певца заподозрили в воссоединении с экс-супругой Анной Шаплыковой: они вместе появились на праздновании 90-летия матери исполнителя.

Тем временем бывшая невеста Лепса начала отношения с племянником президента Азербайджана Рустамом Гаджиевым. Слухи об их романе распространились еще в феврале, а в конце марта Киба подтвердила их, опубликовав совместные снимки с возлюбленным в личном блоге.

Аврора заявила на светском мероприятии в интервью Георгию Иващенко в начале июля, что новый роман заставил ее пересмотреть приоритеты.

"Если я хочу быть счастливой женщиной и иметь большую семью, то я должна жертвовать такими вещами, как публичность", – отметила Киба.

Девушка подчеркнула, что это полностью ее решение, которое было принято без давления со стороны избранника.

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