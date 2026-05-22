22 мая, 18:36

Super: Аврора Киба отказалась от своих слов о Виктории Бони

"Она совершила ошибку": чем закончилось заседание по иску Бони к Авроры Кибы

Блогер Виктория Боня потребовала от экс-возлюбленной Григория Лепса Авроры Кибы 3 миллиона рублей из-за порочащих заявлений в ее адрес. На очередном заседании по делу ответчик отказалась от своих слов, сообщили адвокаты истца. Подробности – в материале Москвы 24.

"Это станет для нее уроком"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Заседание по иску телеведущей Виктории Бони к блогеру Авроре Кибе состоялось 21 мая. Истец потребовала от бывшей возлюбленной Григория Лепса 3 миллиона рублей из-за заявлений, порочащих честь. При этом конфликт начался еще в 2025-м.

Очередное судебное заседание состоялось без участия Виктории и Авроры, их интересы представляли адвокаты. Юрист Бони Алексей Лунев рассказал, что встреча прошла в дружественной обстановке, сообщил сайт Super.

По его словам, адвокат Кибы настаивал на том, что Аврора не делала подобных заявлений в адрес Бони. Судья потребовала нотариально заверенные доказательства сказанного, и теперь команда Виктории намерена найти скриншоты заявлений Кибы.

Эта информация публиковалась в сторис, а они со временем удаляются, но мы будем искать способы восстановить и представить эти материалы. Уже сам факт того, что она отказывается от своих слов, показывает: она понимает, что совершила ошибку. Надеюсь, это станет для нее уроком, чтобы впредь осторожнее выражаться и не говорить подобного о людях.
Алексей Лунев
адвокат

Адвокат отметил, что несмотря на заявление Кибы о непричастности, информация все же была опубликована в социальной сети.

Суд предоставил обвинению и защите дополнительное время для сбора необходимых доказательств. Следующее заседание пройдет в июне.

При этом пока идет разбирательство, Боня и Киба обмениваются любезностями в соцсетях. В частности, Виктория оставила сообщение под съемкой Авроры.

"Когда красиво, то красиво", – написала Виктория, на что Аврора поблагодарила коллегу за комплимент и отметила ее хороший вкус.

Ссора, обернувшаяся судом

Фото: ТАСС/Яна Яворская

Конфликт между Викторией Боней и Авророй Кибой начался летом 2025 года, когда последняя еще состояла в романтических отношениях с народным артистом РФ Григорием Лепсом. На шоу "Злые языки" Виктория обвинила мать Кибы в том, что та планировала выдать дочь замуж за исполнителя ради финансовой выгоды.

Якобы семья девушки находилась в сложной ситуации: после смерти отца Авроры ее матери пришлось выплачивать его долги. Также Боня отметила, что между Лепсом и Кибой нет любови, а отношения – это пиар-роман.

Аврора резко отреагировала на слова Бони в своем блоге.

Почему какая-то женщина, которая начинала с того, что продавала свое тело женатым за 3 тысячи евро, имеет право открывать свой рот? Судить меня и что-то говорить о моей семье, моем отце и моей жизни?
Аврора Киба
блогер

Киба добавила, что о прошлом Бони якобы известно "всей светской Москве".

Виктория не стала терпеть оскорбления и подала на Аврору в суд. Боня назвала информацию из поста Кибы ложной, порочащей ее честь, достоинство и деловую репутацию. Также она обратилась к матери обидчицы Татьяне Беляковой.

Самое интересное: ее мама была моей лучшей подругой, которая жила и спала у меня дома в кровати не один год. Получается, если я там чем-то зарабатывала, мама, наверное, тоже чем-то зарабатывала. Абсурд!
Виктория Боня
блогер, телеведущая

Ранее Виктория прокомментировала ход разбирательства, отмечая, что ее иск научит Кибу отвечать за свои слова.

К слову, в январе Аврора объявила о расставании с Лепсом, отметив, что их роман завершился "на ноте благодарности и взаимоуважения", без драмы.

