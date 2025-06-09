Блогер Погребняк прокомментировала конфликт невесты Лепса с Филиппом Киркоровым

Певец Филипп Киркоров и невеста Григория Лепса Аврора Киба остро поговорили в рамках телевизионного шоу, после чего девушка также жестко ответила исполнителю в соцсетях. Все подробности скандала – в материале Москвы 24.
"Никого не буду называть королем"
Филипп Киркоров неожиданно высказал претензии Авроре Кибе в эфире одного из телешоу. Певец спросил у невесты Григория Лепса, с какой целью она пришла на проект. Киркоров отметил, что в отличие от других участников, которые "сделали себя сами", Киба "просто девушка кого-то".
Аврора была явно шокирована и ответила народному артисту РФ, что она из обеспеченной семьи и получила два средних образования (российское и международное), а сейчас учится в Лондоне "в лучшем университете мира по дизайну". Кроме того, по словам девушки, Лепс четыре раза делал ей предложение.
Однако Киба не ограничилась рамками шоу и позже опубликовала в своих соцсетях разгромный пост. Девушка напомнила, что год назад она впервые появилась с Григорием Лепсом на публике, после чего ее жизнь сильно изменилась.
Кроме того, Аврора сообщила, что ее родители всегда устраивали грандиозные семейные праздники, на которых выступали представители шоу-бизнеса, поэтому она не благоговеет перед упоминанием их имен и "никого из этих людей не будет называть королем". Также Аврора еще раз напомнила всем подписчикам и Киркорову в частности об уровне образования.
Девушка добавила, что самостоятельно зарабатывает "достаточно большие деньги", а поступить в университет смогла лишь благодаря своим способностям.
"Чтобы быть личностью, мне не нужен ни Филипп Бедросович, ни даже дорожка с Григорием Викторовичем, ни кто-то еще, мне нужна я сама! Просто с Гришей мой крейсер поплыл чуть быстрее", – считает Аврора.
"Девочка с характером"
Блогер Мария Погребняк в соцсетях предположила, что в словах Киркорова в адрес Кибы не было ничего личного. Она объяснила это лишь желанием сделать проект ярче и создать "интригующий момент".
При этом Погребняк назвала Кибу "девочкой с характером" и отметила, что та "стойко ответила и не растерялась". Многие подписчицы Марии встали на сторону Авроры.
Блогер Мариам Тилляева, которая участвует вместе с Кибой в проекте, тоже прокомментировала конфликт между знаменитостями.
При этом Мариам добавила, что симпатизирует Авроре, которая усердно учится, занимается саморазвитием и дизайном. Тилляева отметила, что раз Киба упомянула два средних образования, "в ее реальности это очень много значит". Также блогер уверена, что Аврора действительно многого добилась.