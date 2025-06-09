Блогер Погребняк прокомментировала конфликт невесты Лепса с Филиппом Киркоровым

Певец Филипп Киркоров и невеста Григория Лепса Аврора Киба остро поговорили в рамках телевизионного шоу, после чего девушка также жестко ответила исполнителю в соцсетях. Все подробности скандала – в материале Москвы 24.

"Никого не буду называть королем"

Фото: legion-media.com/Комсомольская правда/PhotoXPress.ru/Михаил Фролов

Филипп Киркоров неожиданно высказал претензии Авроре Кибе в эфире одного из телешоу. Певец спросил у невесты Григория Лепса, с какой целью она пришла на проект. Киркоров отметил, что в отличие от других участников, которые "сделали себя сами", Киба "просто девушка кого-то".

Аврора была явно шокирована и ответила народному артисту РФ, что она из обеспеченной семьи и получила два средних образования (российское и международное), а сейчас учится в Лондоне "в лучшем университете мира по дизайну". Кроме того, по словам девушки, Лепс четыре раза делал ей предложение.

Однако Киба не ограничилась рамками шоу и позже опубликовала в своих соцсетях разгромный пост. Девушка напомнила, что год назад она впервые появилась с Григорием Лепсом на публике, после чего ее жизнь сильно изменилась.

Кроме того, Аврора сообщила, что ее родители всегда устраивали грандиозные семейные праздники, на которых выступали представители шоу-бизнеса, поэтому она не благоговеет перед упоминанием их имен и "никого из этих людей не будет называть королем". Также Аврора еще раз напомнила всем подписчикам и Киркорову в частности об уровне образования.





Аврора Киба невеста Григория Лепса Могу с уверенностью сказать, что я девочка, которая для своего возраста многого добилась, пережила и узнала… Прочла кучу книг, получила два средних образования, а сейчас в Лондоне получаю высшее в одном из лучших университетов мира в сфере искусства и дизайна.

Девушка добавила, что самостоятельно зарабатывает "достаточно большие деньги", а поступить в университет смогла лишь благодаря своим способностям.

"Чтобы быть личностью, мне не нужен ни Филипп Бедросович, ни даже дорожка с Григорием Викторовичем, ни кто-то еще, мне нужна я сама! Просто с Гришей мой крейсер поплыл чуть быстрее", – считает Аврора.

"Девочка с характером"

Фото: legion-media.com/Комсомольская правда/PhotoXPress.ru/Владимир Веленгурин

Блогер Мария Погребняк в соцсетях предположила, что в словах Киркорова в адрес Кибы не было ничего личного. Она объяснила это лишь желанием сделать проект ярче и создать "интригующий момент".

При этом Погребняк назвала Кибу "девочкой с характером" и отметила, что та "стойко ответила и не растерялась". Многие подписчицы Марии встали на сторону Авроры.

Блогер Мариам Тилляева, которая участвует вместе с Кибой в проекте, тоже прокомментировала конфликт между знаменитостями.





Мариам Тилляева блогер Я понимаю, что Аврора пыталась сказать, но то, как она донесла свою мысль, мне показалось немного грубоватым… Это звучало с высоты – чуток по-мажорски, но нам это свойственно. Кажется, она просто устала быть повсюду "девушкой Лепса". Сегодня она его девушка, завтра – жена, а послезавтра – бывшая.

При этом Мариам добавила, что симпатизирует Авроре, которая усердно учится, занимается саморазвитием и дизайном. Тилляева отметила, что раз Киба упомянула два средних образования, "в ее реальности это очень много значит". Также блогер уверена, что Аврора действительно многого добилась.

