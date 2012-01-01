Невеста Лепса Аврора Киба посоветовала подписчицам удачно выйти замуж вместо учебы

19-летняя невеста Григория Лепса Аврора Киба в своих соцсетях активно раздает советы подписчикам: недавно она заявила, что вместо учебы в институте лучше удачно выйти замуж. Сама девушка при этом продолжает получать образование и бросать его не собирается. О чем еще возлюбленная певца рассказывает фолловерам – в материале Москвы 24.

"У Григория действительно проблемы с тестом"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Avrora Kiba

19-летнюю Аврору Кибу – невесту 62-летнего певца Григория Лепса – не тяготит внимание публики: она охотно общается как с журналистами, так и с подписчиками и готова обсуждать самые разные темы, в том числе откровенные. Например, девушка уже рассказывала фолловерам, что когда они с Лепсом решат организовать свадебное торжество, то это обязательно будет "свадьба года", хотя вариант "просто улететь на Мальдивы на месяц" ее тоже вполне устроит.

На днях подписчики поинтересовались у Авроры, на какой факультет Лондонского университета искусств лучше поступать, на что девушка ответила весьма остроумно.

"Лучше замуж удачно выйти, снимать распаковки и лепить рилсы, где муж неожиданно дарит вам красивые подарки", – написала Аврора, продемонстрировав две пары черных балеток от Chanel.

Не теряется Киба, даже когда ей задают весьма пикантные и двусмысленные вопросы: например, один из фолловеров спросил про "кекс с дедом".



Аврора Киба невеста Григория Лепса Вы знаете, насколько я знаю, у Григория действительно проблемы с тестом, ну вот как-то не пошло дело… Наверное все-таки его кексы пробовать не стоит, согласна… Но он прекрасно готовит мясо! И в принципе, так как у меня с тестом как раз все хорошо, меня абсолютно это не беспокоит!

В середине апреля подписчики заподозрили Аврору в беременности, заметив на свежих снимках округлившийся живот. Девушка поспешила опровергнуть информацию, заявив, что просто любит вкусно поесть. Она добавила, что действительно планирует родить детей, но только после свадьбы, причем Киба уже решила, как будет восстанавливаться после родов: в первую очередь сделает пластику груди.

Как только в Сети начали говорить о романе певца и юной студентки, на Аврору обрушилась не только известность, но и волна хейта. В комментариях подписчики советовали Кибе не забывать измерять "своему деду" уровень сахара и давление, обвиняли в том, что она с Лепсом лишь "из-за денег и популярности" и задавались вопросом, на какой срок пара заключила пиар-контракт. В ответ девушка лишь остроумно отшучивалась, а однажды рассказала, почему негативные комментарии ее совершенно не ранят.

"Бороться с хейтом и не нужно. Особенно, если с самооценкой все в порядке, тебя не волнует мнение людей. Простыми словами – "плевать", – сказала Аврора.

"Мне кажется, я буду хорошей мамой"

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Впервые влюбленные появились на публике в июне 2024 года на красной дорожке одной из музыкальных премий. Тогда ведущий мероприятия спросил, является ли юная спутница Лепса невестой, на что певец ответил уклончиво: "Она еще не решила, но, скорее всего, да". Позже СМИ писали, что певец уже сделал предложение Авроре и готов отправиться с ней в ЗАГС в любой момент.

В ноябре того же года в одном из интервью Лепс признался, что их отношения с Кибой не поддерживают его дети и родители Авроры, пояснив, что прекрасно может понять и тех и других, но слушать чужие мнения не намерен. Он заявил, что будет и дальше добиваться расположения девушки и обязательно дождется ее из Лондона, где Киба проходит обучение на факультете дизайна.

В январе 2025 года пара отправилась на отдых в Таиланд, а уже через месяц Аврора заявила подписчикам, что планирует к лету вернуться в Россию, где продолжит обучение в одном из московских вузов.

В свою очередь, в марте в одном из интервью Лепс рассказал, что не только рассчитывает расписаться с возлюбленной, но и обвенчаться в церкви. Мечтает он и о детях: Григорий признавался журналистам, что готов стать отцом еще "пару-тройку раз", и, похоже, Аврора тоже не против. Ранее во время празднования дня рождения матери избранница Лепса пожелала ей поскорее стать бабушкой, на что та ответила, что к новой роли пока не готова. Аврора же призналась, что мечтает родить девочку, и выразила уверенность в том, что станет хорошей матерью.