19-летняя невеста Григория Лепса рассказала о подготовке к свадьбе

Юная возлюбленная Григория Лепса рассказала подписчикам, что хочет сменить на будущей свадьбе три платья. Ксения Бородина тоже планирует показать гостям на своем бракосочетании не один свадебный образ. А празднество дочери Анастасии Волочковой и вовсе планируется "королевским". О деталях самых ожидаемых свадеб – в материале Москвы 24.

Григорий Лепс и Аврора Киба

19-летняя возлюбленная 62-летнего народного артиста вовсю планирует предстоящую свадьбу. Отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях, Киба рассказала, что хочет сменить за торжество как минимум три платья. Причем дизайн нарядов она хочет разработать сама, хотя не исключает, что придется прибегнуть к помощи дизайнеров.

Исполнитель хита "Рюмка водки на столе" сделал предложение возлюбленной летом прошлого года и заявлял о готовности пойти в ЗАГС в любой момент. Пыл жениха останавливало лишь то, что невесте нужно получить образование: девушка осваивает профессию дизайнера в Лондонском колледже моды.

Однако 21 февраля Киба сообщила подписчикам, что задерживаться за границей не планирует и намерена к лету вернуться в Россию, чтобы продолжить учебу в одном из московских вузов.

"В Лондоне буду до июня, затем перееду обратно в Москву. Сделаю трансфер между университетами и пойду на второй курс, в какой именно университет, пока не решила, склоняюсь к Британской высшей школе дизайна", – поделилась планами на ближайшее будущее невеста Лепса.

Дочь Анастасии Волочковой

Фото: legion-media.com/"Комсомольская правда"/PhotoXPress.ru/Михаил Фролов

19-летняя дочь балерины Ариадна планирует сыграть свадьбу с 23-летним возлюбленным, Никитой Григоряном, весной этого года, но предстоящее событие уже обросло скандалами. В публичном пространстве повздорили мама и мачеха невесты – новая жена ее отца Игоря Вдовина, телеведущая Елена Николаева.

Волочкова в беседе с "Комсомольской правдой" заявила, что мечтает о пышной свадьбе для дочери и взяла на себя организацию мероприятия. Балерина сообщила, что свадьба пройдет в Санкт-Петербурге в особняке Мясникова, аренда которого, по данным издания, обойдется в два миллиона рублей, а все событие может встать в 10 миллионов рублей.

"Ариша сама выбрала это место. Видимо, хочет такую же царскую свадьбу, как у мамы. Пока по-царски не получится, но обещаю, что будет по-королевски!" – отметила балерина.

При этом Волочкова убеждена, что экс-супруг обязан подарить молодоженам квартиру.

Однако Елена Николаева рассказала порталу Woman.ru, что ее муж не планирует покупать своей дочери квартиру, ведь та о ней не просила.

"Они начинают новую жизнь, зарабатывают на нее. <...> Она цельный человек. Ей все вот это не нужно", – отметила телеведущая.

Кроме того, ранее Николаева отмечала в интервью тому же изданию, что падчерица – скромная девушка, которой чужда всякая "мишура", вроде "королевской свадьбы" и "банкета за 10 миллионов". За это ведущая подверглась резкой критике со стороны Волочковой. Балерина публично негодовала и заявила, что у жены Вдовина нет права комментировать мероприятие и телеведущая лишь пиарится на звездной фамилии. Сама невеста хранит молчание и избегает публичности.

Ксения Бородина и Николай Сердюков

Свадьба 41-летней телеведущей и ее 36-летнего возлюбленного Николая Сердюкова запланирована на лето этого года. Еще в конце января Бородина делилась с подписчиками в соцсетях тем, что начала подготовку к торжеству, но очень переживает из-за организации. Она призналась, что хочет, чтобы ее третья свадьба была красивой и особенной.





Ксения Бородина телеведущая Много изменилось с тех пор, как я последний раз замуж выходила. Поэтому сейчас в таком немножко шоке пребываю, потому что сейчас идет поиск всего на свете. Что сложно достать, сложно организовать, где-то договориться. Слава богу, у меня есть организатор в виде моей подруги.

В своих соцсетях Бородина уточнила, что планирует сменить два или даже три образа во время торжества, а для гостей будет установлен дресс-код.

Также в январе жених телеведущей поделился в соцсетях кадрами из салона свадебных платьев в Турции, где телеведущая уже подбирала наряд.