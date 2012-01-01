Звезды шоу-бизнеса показали, как балуют своих детей

В конце января сын певицы Кети Топурии Адам отметил четвертый день рождения. Родители не поскупились и устроили ребенку роскошный праздник. На что готовы знаменитости, чтобы порадовать своих наследников, расскажет Москва 24.

Кети Топурия

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Keti Topuria

21 января сыну солистки группы А'Studio Адаму исполнилось четыре года. Топурия с супругом Львом Деньговым устроили наследнику шикарное семейное торжество в одном из столичных заведений. Гостей развлекали аниматоры и настоящие пудели – кадрами с празднования певица поделилась в соцсетях 3 февраля.

"<...> это был замечательный день, взрослые и дети получили огромное удовольствие!" – написала Кети.

Изюминкой мероприятия был многоярусный торт с надписями и фигурками в виде собак.

Лера Кудрявцева

В октябре 2024 года телеведущая поделилась в соцсетях новостью о шикарном приобретении для 6-летней дочери Маши. Звезда купила китайский автомобиль TANK, стоимость которого начинается от 5 миллионов рублей. Средство передвижения понадобилось, чтобы возить девочку в гимназию.

Впрочем, Кудрявцева и раньше баловала своих наследников. По данным СМИ, в 2016 году она подарила на 26-летие сыну Жану элитную квартиру в Москве с ремонтом и обстановкой, выполненными во французском стиле. А в честь 30-летия старшего ребенка звезда вручила ему ключи от дорогого авто.

Филипп Киркоров

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

"Король российской эстрады" тоже не жалеет денег на своих детей. В 2023 году СМИ писали, что певец подарил на 11-летие сыну Мартину компьютер последней модели. Кроме того, в честь праздника Киркоров организовал дебютный показ коллекции одежды, которую создал наследник. Самые смелые идеи мальчика помогла воплотить в жизнь подруга певца, дизайнер Аника Керимова. По подсчетам журналистов, на увлечение сына знаменитому отцу пришлось серьезно раскошелиться, потратив около 10 миллионов рублей.

А в 2022 году на 11-летие дочери Аллы-Виктории артист подарил ей серьги из последней коллекции Louis Vuitton. Издание Woman.ru выяснило, что стоимость украшения составила около 52 тысяч рублей.

При этом поп-король заявлял журналистам, что воспитывает детей в строгости и старается чересчур не баловать. Например, в интервью Лауре Джугелии в январе 2025 года Киркоров сообщил, что жилье наследникам покупать не планирует.





Филипп Киркоров певец, народный артист РФ Дети сами себе заработают на дом, ничего им покупать не буду. Они должны сами себя обеспечивать, я что, слюнявчик что ли?! Нет. Я им дал жизнь, дальше обязан дать обучение, знания, как бы они хотели или не хотели. Вот 18 исполнится, сами пусть идут по жизни, сами зарабатывают на хлеб. Я всегда буду рядом, но пропихивать, проталкивать не буду!

Бейонсе

Фото: AP Photo/Evan Agostini/Invision/AP

Старший ребенок Бейонсе и Джей-Зи, 13-летняя Блю Айви Картер, с детства не знала отказа ни в чем. Ее окружали самые дорогие и брендовые вещи, например дизайнерский стульчик, украшенный драгоценными камнями, или коляска за 50 тысяч долларов, передавали СМИ.

Про первый день рождения малышки активно писали журналисты, ведь звездные родители отпраздновали его с размахом. На вечеринку Бейонсе и Джей Зи потратили около 200 тысяч долларов. Мама и папа преподнесли в подарок имениннице куклу Барби стоимостью 80 тысяч долларов, платье которой инкрустировано 160 драгоценными камнями.

У девочки есть мини-версии люксовых авто: розовый Cadillac и синий Lamborghini. Блю Айви также является обладательницей породистого арабского жеребца за 75 тысяч долларов, ювелирных украшений и дизайнерских платьев, копирующих мамины сценические наряды.

Дэвид и Виктория Бекхэм

Фото: AP Photo/Vianney Le Caer

13-летняя Харпер – самый опекаемый ребенок в знаменитой семье. Виктория балует девочку модной одеждой и походами на показы, где малышка сидит в первом ряду. Дэвид и вовсе души не чает в дочери, пишут СМИ. На второй день рождения спортсмен подарил ей картину "Папина дочка" знаменитого бристольского художника Дэмиена Херста. Стоимость двухметрового холста – 600 тысяч фунтов стерлингов. Картина выполнена в форме розового сердца, по всей площади которого прикреплены бабочки.

А свой шестой день рождения единственная дочь Бекхэмов отпраздновала и вовсе по-королевски – в Букингемском дворце. Компанию имениннице и ее подружкам составила внучка Елизаветы II принцесса Евгения. Фотографии с торжества и трогательные поздравления выкладывали сами родители Харпер в своих соцсетях.