Звезды шоу-бизнеса показали, как балуют своих детей

В конце января сын певицы Кети Топурии Адам отметил четвертый день рождения. Родители не поскупились и устроили ребенку роскошный праздник. На что готовы знаменитости, чтобы порадовать своих наследников, расскажет Москва 24.
Кети Топурия
Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Keti Topuria
21 января сыну солистки группы А'Studio Адаму исполнилось четыре года. Топурия с супругом Львом Деньговым устроили наследнику шикарное семейное торжество в одном из столичных заведений. Гостей развлекали аниматоры и настоящие пудели – кадрами с празднования певица поделилась в соцсетях 3 февраля.
"<...> это был замечательный день, взрослые и дети получили огромное удовольствие!" – написала Кети.
Изюминкой мероприятия был многоярусный торт с надписями и фигурками в виде собак.
Лера Кудрявцева
В октябре 2024 года телеведущая поделилась в соцсетях новостью о шикарном приобретении для 6-летней дочери Маши. Звезда купила китайский автомобиль TANK, стоимость которого начинается от 5 миллионов рублей. Средство передвижения понадобилось, чтобы возить девочку в гимназию.
Впрочем, Кудрявцева и раньше баловала своих наследников. По данным СМИ, в 2016 году она подарила на 26-летие сыну Жану элитную квартиру в Москве с ремонтом и обстановкой, выполненными во французском стиле. А в честь 30-летия старшего ребенка звезда вручила ему ключи от дорогого авто.
Филипп Киркоров
"Король российской эстрады" тоже не жалеет денег на своих детей. В 2023 году СМИ писали, что певец подарил на 11-летие сыну Мартину компьютер последней модели. Кроме того, в честь праздника Киркоров организовал дебютный показ коллекции одежды, которую создал наследник. Самые смелые идеи мальчика помогла воплотить в жизнь подруга певца, дизайнер Аника Керимова. По подсчетам журналистов, на увлечение сына знаменитому отцу пришлось серьезно раскошелиться, потратив около 10 миллионов рублей.
А в 2022 году на 11-летие дочери Аллы-Виктории артист подарил ей серьги из последней коллекции Louis Vuitton. Издание Woman.ru выяснило, что стоимость украшения составила около 52 тысяч рублей.
При этом поп-король заявлял журналистам, что воспитывает детей в строгости и старается чересчур не баловать. Например, в интервью Лауре Джугелии в январе 2025 года Киркоров сообщил, что жилье наследникам покупать не планирует.
Бейонсе
Старший ребенок Бейонсе и Джей-Зи, 13-летняя Блю Айви Картер, с детства не знала отказа ни в чем. Ее окружали самые дорогие и брендовые вещи, например дизайнерский стульчик, украшенный драгоценными камнями, или коляска за 50 тысяч долларов, передавали СМИ.
Про первый день рождения малышки активно писали журналисты, ведь звездные родители отпраздновали его с размахом. На вечеринку Бейонсе и Джей Зи потратили около 200 тысяч долларов. Мама и папа преподнесли в подарок имениннице куклу Барби стоимостью 80 тысяч долларов, платье которой инкрустировано 160 драгоценными камнями.
У девочки есть мини-версии люксовых авто: розовый Cadillac и синий Lamborghini. Блю Айви также является обладательницей породистого арабского жеребца за 75 тысяч долларов, ювелирных украшений и дизайнерских платьев, копирующих мамины сценические наряды.
Дэвид и Виктория Бекхэм
13-летняя Харпер – самый опекаемый ребенок в знаменитой семье. Виктория балует девочку модной одеждой и походами на показы, где малышка сидит в первом ряду. Дэвид и вовсе души не чает в дочери, пишут СМИ. На второй день рождения спортсмен подарил ей картину "Папина дочка" знаменитого бристольского художника Дэмиена Херста. Стоимость двухметрового холста – 600 тысяч фунтов стерлингов. Картина выполнена в форме розового сердца, по всей площади которого прикреплены бабочки.
А свой шестой день рождения единственная дочь Бекхэмов отпраздновала и вовсе по-королевски – в Букингемском дворце. Компанию имениннице и ее подружкам составила внучка Елизаветы II принцесса Евгения. Фотографии с торжества и трогательные поздравления выкладывали сами родители Харпер в своих соцсетях.