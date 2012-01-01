Оксана Самойлова планирует родить пятого ребенка в 2025 году

Супруга рэпера Джигана, блогер Оксана Самойлова заявила журналистам, что в следующем году планирует родить пятого по счету ребенка. Кто еще из звезд стал многодетным за последнее время или только готовится к этому – в материале Москвы 24.

Оксана Самойлова и рэпер Джиган

Фото: vk.com/Оксана Самойлова

Звездные супруги, которые уже воспитывают 4-летнего сына Давида и трех дочерей – 13-летнюю Ариеллу, 9-летнюю Лею и 7-летнюю Майю – планируют родить пятого ребенка уже в следующем году. Сокровенными планами на 2025-й звездная пара поделилась с журналистами 11 декабря.

"Первый самый главный наш план – это да, мы хотим еще малыша", – сказала Самойлова.

По словам звездной пары, грядущий год Змеи в целом будет для них богатым на события. Помимо пополнения в семье, Самойлова и Джиган хотят расширить дом, в котором живут, и завести страуса в пару к уже имеющейся козе Мими.

Светлана Светикова

Фото: телеграм-канал SVETIKOVA

10 декабря 41-летняя актриса заявила, что готовится стать многодетной мамой. В своих соцсетях звезда мюзиклов опубликовала видео из гримерки, на котором танцевала под зажигательную музыку. При этом Светикова поднимала объемную футболку, демонстрируя округлившийся живот.

В комментариях к ролику артистку поздравили Яна Чурикова, Анастасия Стоцкая, Виктория Дайнеко и другие звезды. Светикова уже 14 лет находится в отношениях с фигуристом-акробатом Алексеем Полищуком, однако брак они не регистрировали. Пара воспитывает двоих сыновей – 11-летнего Милана и 7-летнего Кристиана, сообщает издание The Voice.

Стас Ярушин

В середине октября на гала-ужине музыкальной премии "Виктория" шоумен сообщил, что стал многодетным отцом. У телеведущего и его второй жены Алены уже есть двое детей – 12-летняя Стефания и 10-летний Ярослав. Осенью у звездной пары родилась дочь Александра.

В конце октября актер и ведущий поделился с подписчиками кадром семейной фотосессии, на котором запечатлен он и трое его наследников.

Анна Хилькевич

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

17 сентября 37-летняя звезда сериала "Универ" родила третью дочь. В соцсетях артистка делилась фотографиями из роддома с младенцем на руках и подробностями: Анна отметила, что третья беременность оказалась для нее самой сложной, а роды длились 28 часов.

Позже Хилькевич рассказала подписчикам забавную историю, как они всей семьей придумали имя девочке. Актриса уже девять лет в браке с бизнесменом Артуром Мартиросяном. Пара воспитывает двух дочерей, 8-летнюю Арианну и 6-летнюю Анну-Марию, поэтому изначально планировалось, что малышке тоже выберут имя на букву А. Будучи еще в положении, Хилькевич предложила варианты Ассоль, Ариель и Аврора, а супруг – Алиса или Анна. Были и два общих варианта, которые устроили всю семью – Амелия и Аливия.

Однако когда малышка родилась на свет, Хилькевич твердо решила отойти от первоначального плана, ведь ей "в голову что-то стукнуло" и она "очень четко и громко услышала и увидела имя "Оливия".

Кети Топурия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В июле 37-летняя певица выложила кадр из роддома и сообщила, что стала матерью в третий раз. Топурия добавила, что у нее были легкие роды.

Новорожденной дали имя Николь. Девочка родилась в браке Кети с предпринимателем Львом Деньговым. Супруги уже воспитывают совместного сына, 4-летнего Адама. От предыдущего брака с бизнесменом Львом Гейхманом у певицы есть 9-летняя дочь Оливия.