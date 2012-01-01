Ксения Бородина прокомментировала скандальное интервью "многоженца" Сухова

Новое интервью журналистки Саши Сулим с "многоженцем" и отцом 29 детей Иваном Суховым вызвало бурные обсуждения в Сети. Мужчина рассказал об отношениях с матерями своих наследников и о методах воспитания. Жизненные принципы Сухова раскритиковали не только обычные пользователи, но и телеведущая Ксения Бородина. Подробнее – в материале Москвы 24.

Размышления о "женской функции"

Фото: youtube.com/Саша Сулим

4 декабря журналистка Саша Сулим опубликовала на своем YouTube-канале видео, в котором поговорила с 40-летним многодетным отцом Иваном Суховым. Мужчина живет в "трешке" с тремя женщинами и 14-ю наследниками. По его словам, одну из комнат он оставил себе, вторая стала женской, а третья – мужской.

Иван рассказал, что в целом является отцом 29 детей от 12 женщин, еще одна избранница Сухова готовится родить ему 30-го ребенка. При этом мужчина считает, что еще не полностью выполнил задачу: в планах дать жизнь еще 20 наследникам.

В интервью Сухов признался, что впервые стал отцом в 16 лет: к тому возрасту у него родились семеро детей от разных девушек. Причем мужчина встречался с ними одновременно, а дамы не знали о существовании друг друга. В предохранении Иван не видит смысла, ведь считает, что заниматься сексом стоит ради рождения детей, а не ради удовольствия.

Сухов утверждает, что нынешние избранницы заранее знали о его планах иметь много наследников, и их эта позиция устроила. Свое право на многоженство Иван объяснил тем, что он мужчина, а жены, по его мнению, должны выполнять свою "женскую функцию" – готовить, убирать, менять памперсы, организовывать быт, делать уроки с детьми, при этом успевать "ухаживать за собой" и встречать его с работы "отдохнувшими и свежими".

Иван также отметил, что он – приверженец патриархальных устоев: его женщины даже не могут купить бутылку воды без его разрешения, водить машину им запрещается, как и работать или ходить в кафе с подругами.

Кроме этого, мужчина великодушно поделился со зрителями секретами воспитания детей. Они обучаются дома и лишены гаджетов. За провинности отец наказывает их ремнем. Иногда Сухов проводит "проверки": оставляет деньги на видном месте и наказывает того, кто их возьмет.

Мужчина уточнил, что на содержание семьи из 19 человек тратит не более 75 тысяч рублей в месяц, хотя получает больше. Однако Сухов уверен, что это оптимальная сумма, чтобы его многочисленные дети не росли "потребленцами", а были "радостные и счастливые и че-то творить хотели".

Побег из "гарема"

Фото: youtube.com/Саша Сулим

Впервые внимание СМИ Иван Сухов привлек еще в 2016 году, рассказав журналистам о своей не совсем традиционной семье. Уже через 3 года телеканал НТВ сообщал, что бывшая сожительница Ивана, Юлия Дубилина сбежала от него спустя девять месяцев после рождения совместной дочери. Якобы поначалу женщина была ослеплена обаянием мужчины, но потом "у нее открылись глаза, и она поспешила открыть их всему миру".

Девушка рассказывала, что познакомилась с Суховым через интернет: избранник благородно усыновил ее троих детей, а потом они стали родителями еще одной девочки. При этом, по словам Дубилиной, во время сожительства он убедил ее потратить материнский капитал на покупку 13-метровой комнаты без удобств. Причем продавцом оказалась единственная официальная супруга Сухова, на которой он женат с 2008 года.

Более того, сбежавшая из "гарема" Дубилина рассказала и о том, как мужчина относился к детям: по ее словам, за любые провинности, даже за плач, малышей наказывали поркой или холодным душем "до посинения". А если ребенок без спроса брал еду, то на сутки оставался голодным. Дубилина также уточняла, что Сухов жил на детские пособия.

"Входят врачи и забирают его"

Фото: youtube.com/Саша Сулим

Последние сенсационные заявления "многоженца" вызвали волну негатива среди интернет-пользователей. Фолловеры Сулим призывают отправить видео в Следственный комитет или органы опеки, ведь такое устройство семьи, по их мнению, может привести лишь к "сломанным детским судьбам".

Также многие комментаторы мечтают, чтобы Сухов показался врачу.



пользователь соцсетей Жду через 10-15 лет выпуск с детьми этого человека под названием "Я вырос в секте".

"Смотреть час с лишним, как чувак с интеллектом ребенка в костюме провинциального ведущего танцует яблочко ногами и рассказывает про достойных женщин и семейный уклад – это самый лютый артхаус из всех, что я смотрела за нынешний год", – добавила другая.

"Интервью должно закончиться тем, что входят врачи и забирают его", – считает комментатор.

"Отношение к женщине как к куску мяса"

Фото: youtube.com/Саша Сулим

Интервью также задело за живое Ксению Бородину: телеведущая назвала героя выпуска психически нездоровым манипулятором, грубо пренебрегающим чувствами своих женщин.



Ксения Бородина телеведущая, блогер Хорошо, что не я брала интервью у этого замечательного человека. А то бы вот эта сковородка, на которой надо за час приготовить на 18 человек, прилетела бы ему в лицо. Пригласите его, пожалуйста, на кулинарное шоу, пусть он за 1 час на 18 человек приготовит еду, уберется быстренько в студии и потом будет выглядеть офигительно свежим, здоровым и радующимся, когда придет его уставшая жена с работы. Прямо я хочу посмотреть на него после этого. Ключевое слово из всего сказанного им – свежая. То есть отношение к женщине как к куску мяса...

Звезду возмутила и сумма, которую "многоженец" тратит на свою большую семью в месяц. Она предположила, что его дети постоянно ходят голодные. Бородина также посетовала, что мужчин с подобными взглядами сейчас стало очень много.