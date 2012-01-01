Лера Кудрявцева поддержала Анну Asti после слива "голых" фотографий

Интимные фото певицы Анны Asti появились в Сети. По словам артистки, она стала жертвой мошенников. Как на скандал отреагировали другие представители шоу-бизнеса, расскажет Москва 24.

"У нас есть интимная жизнь"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Певица Анна Asti (настоящее имя – Анна Дзюба) сообщила в соцсетях 8 декабря, что мошенники взломали ее телефон и слили в Сеть интимные фото. Исполнительница хита "Царица" поделилась с подписчиками: последние полгода она жила в "настоящем кошмаре", так как ее с мужем, бизнесменом Стасом Юркиным, шантажировали, вымогая крупную сумму за пикантные снимки.

Asti добавила, что произошедшее является грубым нарушением ее частной жизни и попыткой подорвать репутацию, а также раскрыла адресата откровенных изображений.





Анна Asti певица Все фотоматериалы предназначались исключительно для моего супруга, и да, у нас есть личная интимная жизнь.

Дзюба отметила, что случившееся не повлияло на отношения с мужем: у них все в порядке, супруги вместе преодолевают это испытание.

"Аня, забей"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Анну Asti поддержали российские знаменитости. Телеведущая Лера Кудрявцева высказалась в соцсетях в защиту певицы, отметила ее красивую фигуру и восхитилась изданиями, которые корректно подали новость о слитых интимных фотографиях.





Лера Кудрявцева теле- и радиоведущая Вы заметили тенденцию последних лет, что наши паблики не разводят грязь про своих? Ну, может, чуть потроллят и все. Мне нравится эта политика. На фото Аня с красивой фигурой, и что там такого, я реально не понимаю. Видео тоже норм, радуемся, что есть интимная жизнь – молодец! Поэтому порадуемся за красивую Аню! Аня, забей и не переживай! Ты красавица и умница! И фигура – зачет.

Первая жена рэпера Гуфа, телеведущая Айза-Лилуна Ай, чьи откровенные фото также становились достоянием общественности, тоже поддержала Анну. Как и Кудрявцева, она отметила потрясающее тело и бурную сексуальную жизнь певицы.

"Я такое люблю, ценю и уважаю. Но сама больше не практикую, жизнь показала мне, что может выйти боком. Плюс эти долбанные технологии... Шлю лучи поддержки Ане! Тело – огонь!" – написала Айза.

Однако позднее телеведущая почему-то удалила свой пост.

"Количество предложений должно увеличиться"

Музыкальный критик Павел Рудченко рассказал журналистам издания The Voice, что история со сливом "голых" снимков повысит интерес к певице. Скандал может привлечь поклонников мужского пола, которых визуально заинтересует исполнительница, и они захотят познакомиться с ее творчеством.

Однако эксперт упомянул и об обратной стороне такой популярности.





Павел Рудченко музыкальный критик Некоторые нагло ведущие себя заказчики, если сравнивать с 90-ми и нулевыми, могут пытаться заказывать Анну Asti на частные корпоративы. Количество предложений именно на частные мероприятия у нее должно увеличиться. Она как человек с репутацией и определенной жизненной позицией, думаю, отрегулирует этот вопрос.

Слова критика о возросшей популярности подтверждает и тот факт, что мужской журнал MAXIM предложил певице принять участие в фотосессии. Также на официальном сайте издания сказано, что редакция считает низким вторгаться в личную жизнь другого человека.

