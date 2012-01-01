Лера Кудрявцева поддержала Анну Asti после слива "голых" фотографий

Интимные фото певицы Анны Asti появились в Сети. По словам артистки, она стала жертвой мошенников. Как на скандал отреагировали другие представители шоу-бизнеса, расскажет Москва 24.
"У нас есть интимная жизнь"
Певица Анна Asti (настоящее имя – Анна Дзюба) сообщила в соцсетях 8 декабря, что мошенники взломали ее телефон и слили в Сеть интимные фото. Исполнительница хита "Царица" поделилась с подписчиками: последние полгода она жила в "настоящем кошмаре", так как ее с мужем, бизнесменом Стасом Юркиным, шантажировали, вымогая крупную сумму за пикантные снимки.
Asti добавила, что произошедшее является грубым нарушением ее частной жизни и попыткой подорвать репутацию, а также раскрыла адресата откровенных изображений.
Дзюба отметила, что случившееся не повлияло на отношения с мужем: у них все в порядке, супруги вместе преодолевают это испытание.
"Аня, забей"
Анну Asti поддержали российские знаменитости. Телеведущая Лера Кудрявцева высказалась в соцсетях в защиту певицы, отметила ее красивую фигуру и восхитилась изданиями, которые корректно подали новость о слитых интимных фотографиях.
Первая жена рэпера Гуфа, телеведущая Айза-Лилуна Ай, чьи откровенные фото также становились достоянием общественности, тоже поддержала Анну. Как и Кудрявцева, она отметила потрясающее тело и бурную сексуальную жизнь певицы.
"Я такое люблю, ценю и уважаю. Но сама больше не практикую, жизнь показала мне, что может выйти боком. Плюс эти долбанные технологии... Шлю лучи поддержки Ане! Тело – огонь!" – написала Айза.
Однако позднее телеведущая почему-то удалила свой пост.
"Количество предложений должно увеличиться"
Музыкальный критик Павел Рудченко рассказал журналистам издания The Voice, что история со сливом "голых" снимков повысит интерес к певице. Скандал может привлечь поклонников мужского пола, которых визуально заинтересует исполнительница, и они захотят познакомиться с ее творчеством.
Однако эксперт упомянул и об обратной стороне такой популярности.
Слова критика о возросшей популярности подтверждает и тот факт, что мужской журнал MAXIM предложил певице принять участие в фотосессии. Также на официальном сайте издания сказано, что редакция считает низким вторгаться в личную жизнь другого человека.