Фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ подготовили к зиме

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ законсервировали к зиме. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Оба объекта – архитектурно-художественные сооружения с множеством позолоченных скульптур, а также декоративных элементов из меди и бронзы. Из-за этого их приводят в порядок с особой осторожностью, а промывка проводится только вручную.

Позолоченные элементы и мозаики из смальты очистили мягкими кистями с раствором лимонной кислоты. Гранитную поверхность вымыли под высоким давлением, используя моющий состав. Также провели проверку работоспособности электрооборудования и гидравлики.

Ранее к зиме подготовили фонтан "Золотой колос". Специалисты промыли нижнюю часть сооружения и гранитный постамент, а также очистили декоративные фигуры в виде рога изобилия. Мозаичные элементы из смальты обработали мягкими щетками.