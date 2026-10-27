Хуситы заявили о ракетном ударе по зданию Минобороны Саудовской Аравии

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Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" ударили баллистической ракетой по зданию Минобороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде. Об этом сообщил военный представитель мятежников Яхья Сариа, заявление опубликовано в его телеграм-канале.

Сариа утверждает, что формирования "атаковали министерство обороны в столице саудовского врага Эр-Рияде". По его словам, цель была поражена.

Ранее хуситы атаковали с помощью БПЛА нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Удары были нанесены по насосным станциям, прокачивающим сырую нефть в восточном и западном направлениях.

Кроме того, хуситы выпустили баллистические ракеты по военным целям аравийской коалиции в йеменских провинциях Аден и Лахдж.