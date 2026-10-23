Xinhua: взрывы прогремели в районе Эр-Рияда

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько взрывов прозвучало в районе столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Местные жители получили оповещения о тревоге через мобильные приложения. Также тревога объявлена в городе Наджран, расположенном на юго-западе страны.

Другие подробности случившегося пока не приводятся.

Ранее хуситы заявили об ударе баллистической ракетой по зданию министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде. Кроме того, боевики атаковали инфраструктуру саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в городе Янбу на западе страны.

Российским туристам посоветовали перенести поездки в Саудовскую Аравию до восстановления стабильного авиасообщения.

Кроме того, Госдеп США распорядился эвакуировать часть сотрудников американского посольства в Саудовской Аравии. Королевство покинут правительственные работники, не занимающие критически важных должностей, и члены их семей.