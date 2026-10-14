Хуситы заявили об ударах по объектам Saudi Aramco и аэропорту Эр-Рияда

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Движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило о нанесении ударов по объектам саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco и по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде. Об этом сообщило подконтрольное повстанцам агентство SABA.

Мятежники утверждают, что целями стали объекты Saudi Aramco в Дахране и Восточной провинции, нефтеперерабатывающий завод компании в Эр-Рияде и международный аэропорт имени короля Халида. Движение, называющее себя вооруженными силами Йемена, свои действия описывает как военную операцию с применением "большого количества баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников".

Хуситы пообещали продолжить атаки на аэропорты и нефтяные объекты на территории Саудовской Аравии. Международные транспортные компании, гражданских лиц и персонал они призвали немедленно оставить эти объекты, поскольку считают их "законными целями".

Мятежники указали на то, что их действия являются ответом на авиаудары аравийской коалиции по Сане и другим провинциям Йемена.

Вечером 10 октября по аэропорту Эр-Рияда была совершена серьезная воздушная атака. Сотрудники авиагавани сразу начали эвакуацию пассажиров и работников.

Удар был нанесен хуситами из движения "Ансар Аллах". Как сообщают СМИ, ракеты попали в терминалы № 3 и 4 международного аэропорта. Часть крыши в результате удара обрушилась на находившихся внутри людей.

Погибли 12 человек, включая граждан Саудовской Аравии, США, Египта, Иордании, Сирии, Палестины, Судана и Бангладеш. Помимо этого, 309 человек были ранены, и часть из них – в критическом состоянии.

