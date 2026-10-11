Арабская коалиция пообещала ответить на удар по аэропорту в Эр-Рияде

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией не оставит без ответа атаку на международный аэропорт Эр-Рияда. Об этом сообщил в соцсети X представитель коалиции, воюющей против мятежников-хуситов в Йемене, Турки аль-Малики.

Он подчеркнул, что нападение на аэропорт является военным преступлением согласно международному гуманитарному праву и нормам морали.

"Командование Объединенных сил коалиции решительно ответит на этот террористический акт в соответствии с международным гуманитарным правом и его обычными нормами", – добавил аль-Малики.

Взрыв прогремел в аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде вечером 10 октября. Сразу после этого авиагавань приступила к эвакуации пассажиров и персонала.

Удар нанесли хуситы из правящего на севере Йемена движения "Ансар Аллах". По данным СМИ, ракеты попали в терминалы 3 и 4 международного аэропорта. В результате удара часть крыши обрушилась на находившихся внутри людей, для эвакуации раненых задействовали вертолеты.

В результате атаки погибли 12 человек, среди них граждане Саудовской Аравии, США, Египта, Иордании, Сирии, Палестины, Судана и Бангладеш. Ранения получили 309 человек, часть из них находится в критическом состоянии.