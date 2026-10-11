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NYT: минимум 12 человек погибли в результате удара по аэропорту Эр-Рияда

Минимум 12 человек погибли при атаке на аэропорт Эр-Рияда – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/ABIR SULTAN

По меньшей мере 12 человек погибли в результате ракетного удара по международному аэропорту Эр-Рияда. Об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на трех чиновников.

Уточняется, что удар нанесли хуситы из правящего на севере Йемена движения "Ансар Аллах". По данным Financial Times, еще около 50 человек получили ранения в результате ракетного удара – такое количество пациентов поступило в ближайшую больницу. Некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Как пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на саудовских официальных лиц, ракеты попали в терминалы 3 и 4 международного аэропорта имени короля Халида. В результате удара часть крыши обрушилась на находившихся внутри людей, для эвакуации раненых задействовали вертолеты.

Аэропорт Эр-Рияда останется закрыт для приема и отправки самолетов ориентировочно до конца суток воскресенья, 11 октября, пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

Взрыв прогремел в аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде вечером 10 октября. Сразу после этого авиагавань приступила к эвакуации пассажиров и персонала.

Администрация аэропорта призвала пассажиров подтверждать вылет у авиакомпаний перед выездом в воздушную гавань на фоне информации о новых взрывах. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили, что подтвержденных данных о пострадавших россиянах в результате взрыва нет.

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