Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 06:28

Политика

Хуситы атаковали аэропорт в Эр-Рияде при помощи баллистической ракеты

Фото: Getty Images/Handout

Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде с помощью баллистической ракеты. Об этом сообщает Reuters.

Военное противостояние между хуситами и проправительственными силами Йемена, которые поддерживает Саудовская Аравия, возобновилось в середине июля после четырехлетнего затишья. За это время хуситы смогли занять западное побережье Красного моря и города вблизи Баб-эль-Мандебского пролива.

Ранее хуситы заявили об атаке беспилотниками на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде. Кроме того, движение нанесло удары по аэропорту Абха и авиабазе в городе Хамис-Мушаит.

Также хуситы ударили по аэропортам и нефтеперерабатывающему заводу в Саудовской Аравии.

Читайте также


политиказа рубежом

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

Сколько продлится сезон активности змей в столичном регионе?

Сейчас гадюки начинают концентрироваться в тех местах, где будут зимовать

Змеи будут активны, пока температура на улице составляет до плюс 1 градуса

Читать
закрыть

Какие изменения ждут стажеров с 1 марта 2027 года?

Поправки не только вводят сам термин, но и прописывают условия оформления таких работников

Читать
закрыть

Как выбрать участок под строительство дома в Подмосковье?

Важно смотреть на инженерную и дорожную инфраструктуру

Читать
закрыть

Россиянки пожаловались на климакс в 36 лет

Наибольший риск отмечен у женщин, проживающих в крупных городах

Причины – затяжной стресс, недостаток отдыха, нестабильный рабочий график

Читать
закрыть

Студенты вузов массово пожаловались на систему "Антиплагиат 2.0"

Теперь платформа контролирует не только готовые дипломы и курсовые, но и процесс написания

Сами разработчики объяснили нововведение необходимостью борьбы с нейросетями

Читать
закрыть

Как пожар на нефтяном танкере отразится на отдыхе в Сочи?

Превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано после пожара

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика