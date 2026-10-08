Хуситы атаковали аэропорт в Эр-Рияде при помощи баллистической ракеты

Фото: Getty Images/Handout

Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде с помощью баллистической ракеты. Об этом сообщает Reuters.

Военное противостояние между хуситами и проправительственными силами Йемена, которые поддерживает Саудовская Аравия, возобновилось в середине июля после четырехлетнего затишья. За это время хуситы смогли занять западное побережье Красного моря и города вблизи Баб-эль-Мандебского пролива.

Ранее хуситы заявили об атаке беспилотниками на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде. Кроме того, движение нанесло удары по аэропорту Абха и авиабазе в городе Хамис-Мушаит.

Также хуситы ударили по аэропортам и нефтеперерабатывающему заводу в Саудовской Аравии.