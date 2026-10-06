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Политика

Хуситы заявили об ударах по аэропортам и НПЗ в Саудовской Аравии

Фото: depositphotos/trekandshoot

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Аллах" (хуситы) сообщило, что атаковало два аэропорта и нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Al Masirah со ссылкой на военного представителя хуситов Яхью Сариа.

По его словам, были проведены три крупные операции с использованием баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников. Первой целью стал аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, в результате чего было прервано авиасообщение.

Второй удар пришелся на НПЗ компании Aramco в Рабихе, где возник пожар. Третья операция затронула аэропорт Абха, авиабазу в Хамис Мушейте, военный лагерь Аль-Акифа в провинции Асир, а также другие объекты в Наджране и Джизане.

Хуситы также объявили воздушное пространство Саудовской Аравии зоной проведения военной операции, исключив небо над Меккой и Мединой. Сариа предупредил все международные авиакомпании о недопустимости продолжения полетов, отметив, что после этого заявления движение снимает с себя ответственность за последствия игнорирования предупреждения.

В ответ военно-морские силы коалиции под руководством Саудовской Аравии провели операцию в йеменской провинции Эль-Ходейда, атаковав объекты хуситов. Официальный представитель альянса Турки аль-Малики сообщил, что операция включала уничтожение законных военных целей, принадлежащих группировке.

По его словам, силы коалиции предотвратили готовящиеся атаки на судоходные маршруты в южной части Красного моря, уничтожив склады оружия, места хранения заминированных катеров и морских мин. Эти действия направлены на обеспечение безопасности судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе.

Ранее хуситы нанесли комбинированные удары по объектам саудовской нефтяной компании Aramco в Эр-Рияде и районе Хурайс. Были проведены две специальные военные операции с применением баллистических ракет и беспилотников.

В конце сентября международно признанное правительство Йемена объявило всеобщую мобилизацию в республике для противостояния хуситам и защиты граждан. Глава руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими объявил о начале военной операции по возвращению территорий, остающихся вне контроля властей.

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