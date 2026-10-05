Хуситы призвали авиакомпании избегать воздушного пространства Саудовской Аравии

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Координационный центр гуманитарных операций, который контролируется йеменским мятежным движением "Ансар Аллах" (хуситы), призвал авиакомпании отказаться от полетов в воздушном пространстве Саудовской Аравии. Об этом говорится в заявлении центра, которое опубликовало подконтрольное хуситам агентство SABA.

В центре отметили, что воздушное пространство королевства превратится в "театр военных действий" из-за якобы агрессии Эр-Рияда против Йемена с использованием авиации. При этом само предупреждение выпущено из стремления обеспечить безопасность гражданской авиации и сохранить жизни людей.

"Йеменская Республика (структуры хуситов. – Прим. ред.) снимает с себя ответственность после этого заявления", – добавили хуситы.

Ранее правящее на севере Йемена движение хуситов сообщило об ударе по военной базе в провинции Наджран на юго-западе Саудовской Аравии. При этом международно признанное правительство Йемена объявило всеобщую мобилизацию в республике для противостояния мятежному движению.

В Кремле указывали, что обстановка в этом регионе серьезно дестабилизирована и чревата существенной эскалацией. При этом происходящее в Йемене несет угрозы для мировой экономики, а последствия могут быть трудно просчитываемыми и серьезными для всех.

