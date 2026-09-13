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13 сентября, 14:35

Политика

Песков заявил о риске существенной эскалации ситуации в Йемене

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что обстановка в Йемене серьезно дестабилизирована и чревата существенной эскалацией.

По его словам, сейчас главное – стабилизировать ситуацию в этой стране. Представитель Кремля также отметил, что происходящее в Йемене несет угрозы для мировой экономики. Он подчеркнул, что последствия могут быть трудно просчитываемыми и серьезными для всех.

При этом пресс-секретарь президента РФ заявил, что пока контакты с Саудовской Аравией на высшем уровне не запланированы.

Ранее правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) сообщило об атаке на военную базу в провинции Наджран на юго-западе Саудовской Аравии. Военный представитель хуситов Яхья Сари заявил, что операция была нацелена на склады вооружений и пункты управления нападениями на страну, расположенные на базе в районе Шаррура.

Атака проведена с применением массированного числа баллистических ракет и беспилотников в ответ на бомбардировки Йемена. Сариа утверждает, что ракеты точно поразили цели.

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