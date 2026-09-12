Кремль обеспокоен ситуацией в Баб-эль-Мандебском проливе

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле обеспокоены обстановкой в Баб-эль-Мандебском проливе.

По его словам, ситуация там продолжает дестабилизироваться и выходить из-под контроля.

"Весь мир следит за ситуацией", – отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что происходящее в проливе чревато серьезными последствиями.

"Это все чревато такой мегаэскалацией. Собственно, и похоже, что ситуация далеко не под контролем", – добавил он.

Ранее член политбюро движения "Ансар Алла" (хуситы) Хузам аль-Асад заявил, что правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" контролирует все города вблизи Баб-эль-Мандебского пролива и западное побережье Красного моря.

