Новые выделенные полосы появились на юго-востоке и северо-западе Москвы

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

Три новых участка выделенных полос общей протяженностью более километра введены на юго-востоке и северо-западе Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Новые полосы организованы на Волжском бульваре, улицах Ставропольской и Свободы. По этим улицам курсируют 15 маршрутов наземного транспорта, включая пригородные направления проекта "Москва – область".

"Автобусы и электробусы смогут проезжать по этим улицам в среднем в 2–4 раза быстрее. При этом изменения не повлияют на скорость движения прочего транспорта", – подчеркнул вице-мэр.

На Волжском бульваре выделенная полоса заработала на участке перед Окской улицей. Ее протяженность составляет 150 метров. Время проезда по этому отрезку сократится для транспорта 3 маршрутов, которыми ежедневно пользуются свыше 10 тысяч пассажиров.

От улицы Фомичевой до Алешкинского проезда на улице Свободы появилась полоса длиной 600 метров. Здесь быстрее станет движение по 8 маршрутам, 4 из которых созданы в рамках проекта "Москва – область".

На Ставропольской улице выделенную полосу организовали перед пересечением с Совхозной улицей. По этому участку проходят 4 автобусных маршрута, и теперь они смогут проезжать его в 3 раза быстрее.

Между тем 2 новые выделенные полосы появятся в ЗАО и ЮВАО 19 сентября. По ним будут будут проходить 9 маршрутов общественного транспорта. Протяженность выделенной полосы на Рябиновой улице составит 1,3 километра, а на улице Перерва – 0,35 километра.